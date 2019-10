Acusan de plagio a María León

Gran controversia causó el más reciente video de María León de 33 años, de la canción ‘Locos’ por sus atrevidas escenas sexuales con Regina Blandón y Carlos Ferro.

Y ahora se encuentra en el ojo de la polémica ya que en el programa ‘Con permiso’, revelaron que Marco Moré, ganador del tercer lugar de la segunda generación de ‘La Academia’, le lanzó una acusación de plagio.

En sus historias de Instagram el cantante colocó el mensaje ''despertando con la noticia de que una ‘artista’ de pole dance que se dice ‘cantautora’ me plagió un tema que le propuse hace aproximadamente 1 año. La temática, el video, todo tiene que ver con el tema que le mostré que en su momento, me dijo que era muy fuerte para ella. Uff no puedo creer cómo la gente a veces no cree en el karma'', acusando de esta manera a María León de plagiar su concepto.