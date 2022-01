¿Adame dijo la verdad? Video muestra cadena de oro que supuestamente le robaron

Agencias

Ciudad de México.- A pesar de los videos que han surgido de la pelea callejera de Alfredo Adame, el actor insiste en que él fue quien ganó y que nadie pudo ver cuando momentos antes el le había partido la cara ‘dos veces’ al conductor de la camioneta.

"Lo que ustedes no saben es que ya le había puesto en su madre dos veces anteriores a este pendejo, y luego aventó a la vieja por delante, y pues la vieja no me dejaba putearlo. Y tampoco le voy a pegar a una mujer. Y luego llegó y cuando le quise quitar el celular, me jaló la camisa el pendejo hacia atrás y me fui de nalgas” comentó un audio de WhatsApp que mandó a uno de sus seguidores.

Tras la pelea, el actor dijo en entrevistas que está seguro que tanto el hombre como la mujer son delincuentes, pues, afirma, cuando pidió llamar a la policía ambos se voltearon a ver y decidieron huir.

De la misma manera, afirmó en un audio que mandó a Sergio Mayer que quien grabó los videos se los envió al periodista Gustavo Adolfo Infante y este hizo lo propio con Carlos Trejo, su rival público número uno.

Asimismo, ha comentado que durante el altercado le robaron una cadena de oro con valor de 15 mil pesos… lo cual podría ser lo único cierto que ha dicho en las últimas horas el excandidato a diputado por Tlalpan.

En un nuevo video sobre su altercado, cuando Adame exige que le devuelvan su celular, puede verse a la mujer de nombre Maythe con una cadena de oro que rápidamente avienta a su automóvil antes de continuar la discusión con el también empresario.

Es al segundo nueve del clip que aparece la supuesta cadena del actor, lo que significaría que, efectivamente, independientemente de la pelea, sí le robaron.

Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México ya inició una carpeta de investigación y espera que los afectados presenten una declaración ante la autoridad.

Ahora que su celular terminó roto y ya no tiene su cadena de oro, veremos si Adame acepta el reto de Carlos Trejo y los 250 mil pesos que le ofreció para, ahora sí, subirse a una jaula de artes marciales mixtas a pelear.