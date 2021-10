Adele regresa renovada

The New York Times

Con una imagen renovada pero con la misma voz de siempre, la cantante británica Adele de 33 años,estrena su primer sencillo seis años después de la publicación de su último disco.

Después de seis años de espera, la nueva música de Adele era un éxito seguro. Pero no estaba claro cómo de grande, especialmente para una canción como "Easy on Me", una balada clásica de piano que ignora prácticamente todos los estándares del pop contemporáneo.

Un regreso muy esperado por los miles de fans de la cantante británica, que vuelve completamente renovada tanto física como mentalmente.

Desde que se diera a conocer con su primer álbum de estudio, la cantante ha experimentado una notable evolución de estilo.

"He aprendido muchas verdades abrasadoras sobre mí misma en el camino. Me he deshecho de muchas capas, pero también me he cubierto de nuevas. He descubierto mentalidades verdaderamente útiles y honestas con la que lidiar y siento que finalmente he encontrado de nuevo el sentido. Incluso diría que nunca me he sentido con más paz en mi vida. Así que finalmente estoy lista para lanzare este álbum", dijo la cantante.

Adicta al ejercicio

Adele, además de impactar por su renovada imagen delgada, ha confesado a varios medios que desde hace varios años se volvió adicta al ejercicio y aseguró que todas las dietas que se inventaron usando su imagen son falsas. Fue la actividad física lo que le hizo perder 45 kilos y también habló sobre el rol que tuvo su divorcio en su transformación.

La británica de 33 años ha protagonizado recientemente la portada de la revista Vogue y ha referido que el ejercicio la ayudó a combatir un trastorno de ansiedad.

«Fue por mi ansiedad. Haciendo ejercicio, me sentía mejor. Nunca se trató de perder peso, siempre se trató de volverme fuerte y dedicar mi tiempo todos los días sin mi teléfono. Me volví bastante adicta. Hago ejercicio dos o tres veces al día», reveló la cantante.

Reina digital

La canción alcanzó el número 1 en la lista de singles Hot 100 de Billboard, con 54 millones de transmisiones, 74 mil descargas de canciones y 19 mil giros de radio en Estados Unidos durante su primera semana completa, según MRC Data, la rama de seguimiento de Billboard.

Lanzado en la medianoche del 15 de octubre, hora británica -llegó simultáneamente a ambos lados del Atlántico, por lo que estuvo disponible para los fans estadounidenses la noche anterior-, batió el récord de Spotify de mayor número de streams en un solo día, con 24 millones de clics en todo el mundo.

Aunque las cifras de streaming de Adele son grandes, no batieron récords en la lista general.

En Internet, los musicólogos de YouTube han alabado "Easy on Me" como un excelente ejemplo del talento vocal de Adele y de la artesanía de las canciones a la antigua usanza, y la ausencia casi total de percusión de la canción ha llevado a los bateristas emprendedores a audicionar los ritmos que añadirían. (¡Buena suerte, chicos!)

Hasta el lunes, el video musical -que comienza con Adele introduciendo una cinta de casete en el equipo de música de un coche y pasa de un nostálgico blanco y negro a un clímax en color- ha registrado 112 millones de visitas en YouTube.

"Easy on Me" es la quinta canción de Adele que alcanza el número 1 en el Hot 100. Su próximo álbum, "30", saldrá el 19 de noviembre.