¿Adele ya se casó en secreto? Esto podría indicar que sí

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Desde hace varios meses se ha especulado si la cantante Adele ya se casó en secreto con su actual pareja, Rich Paul, y este fin de semana los rumores aumentaron cuando habló de "su marido" sobre el escenario.

La intérprete británica se encontraba dando un show en La Vegas este sábado cuando una seguidora le pidió matrimonio desde las gradas, según compartió New York Post.

"No puedes casarte conmigo, querida. Soy heterosexual, amor mío, y mi marido está aquí esta noche", le contestó la cantante de "Rolling In The Deep" a su emocionada fan, quien le insistió que "lo intentara".

"No, no quiero intentarlo. Estoy con Rich. Estás loca, déjame en paz", reviró Adele entre risas.

De inmediato, el video de dicho momento durante el show se hizo viral, y varios fans de la británica comenzaron a especular si hablaba de verdad sobre estar casada con Rich Paul.

La pareja comenzó su relación de manera oficial en julio de 2021. Semanas después, Adele, abordó el tema y su relación con el agente deportivo en una charla con la revista Rolling Stone.

Ahí calificó a Paul como alguien "increíble" con un gran corazón. Para 2022, la cantante fue captada usando un enorme anillo de diamantes, presuntamente de compromiso.

Ella desmintió que estuvieran planeando una boda o él le hubiera pedido matrimonio. Pero, de ser ciertos los rumores actuales, este sería el segundo matrimonio de Adele.

La intérprete se divorció en 2019 de Simon Konecki, con quien comparte un hijo, Angelo, de 10 años. Esto ocurrió luego de tres años de matrimonio.