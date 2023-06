Adiós al ganador del Oscar, Alan Arkin

Arkin junto a Michael Douglas, en enero de 2019

Alan Arkin, el irónico actor de carácter que demostró su versatilidad en todo, desde la comedia farsesca hasta el drama escalofriante, al recibir cuatro nominaciones a los premios de la Academia y ganar un Oscar en 2007 por “Little Miss Sunshine”, ha muerto. Tenía 89 años.

Sus hijos Adam, Matthew y Anthony confirmaron la muerte de su padre a través del publicista del actor el viernes. “Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, como artista y como hombre”, dijeron en un comunicado.

Miembro de la famosa compañía de comedia Second City de Chicago, Arkin tuvo un éxito inmediato en el cine con la parodia de la Guerra Fría “Vienen los rusos, vienen los rusos” y alcanzó su punto álgido al ganar el premio al mejor actor de reparto por el sorprendente éxito de 2006 “Little Miss Sunshine”. Más de 40 años separan su primera nominación al Oscar, por “Vienen los rusos”, de su nominación por interpretar a un confabulador productor de Hollywood en la oscarizada “Argo”.

En los últimos años protagonizó junto a Michael Douglas la serie cómica de Netflix “El método Kominsky”, un papel que le valió dos nominaciones a los Emmy.

“Cuando era un joven actor la gente quería saber si quería ser un actor serio o divertido”, tuiteó Michael McKean el viernes. ‘Yo respondía ‘¿De qué tipo es Alan Arkin?’ y eso los callaba”.

Arkin bromeó una vez con The Associated Press diciendo que lo bonito de ser un actor de carácter era no tener que quitarse la ropa para un papel. No era un símbolo sexual ni una superestrella, pero rara vez se quedaba sin trabajo, y apareció en más de 100 películas para televisión y cine. Sus señas de identidad eran la simpatía, la simpatía y la inmersión total en sus papeles, por inusuales que fueran, ya fuera interpretando a un oficial de submarino ruso en “Vienen los rusos” que lucha por comunicarse con los igualmente nerviosos estadounidenses, o destacando como el abuelo malhablado y drogadicto de “Little Miss Sunshine”.

“Alan nunca ha tenido una personalidad identificable en la pantalla porque desaparece en sus personajes”, observó en una ocasión el director Norman Jewison en “Vienen los rusos”. “Sus acentos son impecables, e incluso es capaz de cambiar de aspecto. ... Siempre se le ha subestimado, en parte porque nunca ha estado al servicio de su propio éxito”.

Cuando aún estaba en Second City, Arkin fue elegido por Carl Reiner para interpretar al joven protagonista de la obra de Broadway de 1963 “Enter Laughing”, basada en la novela semiautobiográfica de Reiner.

Recibió buenas críticas y atrajo la atención de Jewison, que se disponía a dirigir en 1966 una comedia sobre un submarino ruso que desata el pánico cuando se acerca demasiado a un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra. En su siguiente gran película, Arkin demostró que también podía interpretar a un villano, aunque fuera a regañadientes. Arkin protagonizó “Wait Until Dark” en el papel de un despiadado traficante de drogas que mantiene cautiva a una mujer ciega (Audrey Hepburn) en su propio apartamento, creyendo que allí se esconde un cargamento de droga.

En una entrevista de 1998 recordó lo difícil que fue aterrorizar al personaje de Hepburn.

“Simplemente horrible”, dijo. “Era una dama exquisita, así que ser malo con ella era duro”.

El ascenso de Arkin continuó en 1968 con “El corazón es un cazador solitario”, en la que interpretaba a un hombre sensible que no podía oír ni hablar. Ese mismo año protagonizó al torpe detective francés en “Inspector Clouseau”, pero la película pasaría desapercibida en favor del Clouseau de Peter Sellers en las películas de la “Pantera Rosa”.

La carrera de Arkin como actor de carácter siguió floreciendo cuando Mike Nichols, otro antiguo alumno de Second City, le dio el papel protagonista de Yossarian, víctima de la burocracia en tiempos de guerra, en la película de 1970 “Catch-22″, basada en la novela de Joseph Heller que vendió millones de ejemplares. A lo largo de los años, Arkin ha aparecido en películas como “Eduardo Manostijeras”, en el papel del vecino de Johnny Depp, y en la versión cinematográfica de “Glengarry Glen Ross”, de David Mamet, como un tenaz vendedor inmobiliario. Él y Reiner interpretaron a dos hermanos, uno de éxito (Reiner) y otro en apuros (Arkin), en la película de 1998 “Los barrios bajos de Beverly Hills”.

“Solía pensar que mis cosas tenían mucha variedad. Pero me di cuenta de que durante los primeros veinte años, más o menos, la mayoría de los personajes que interpreté eran forasteros, extraños a su entorno, extranjeros de un modo u otro”, declaró a The Associated Press en 2007.

“Cuando empecé a sentirme cada vez más cómodo conmigo mismo, eso empezó a cambiar. Hace unos días recibí uno de los cumplidos más bonitos que me han hecho nunca. Me dijeron que pensaban que mis personajes eran muy a menudo el corazón, el centro moral de una película. No lo entendí especialmente, pero me gustó; me hizo feliz”.

Otros créditos recientes incluyen “Going in Style”, un remake de 2017 con los también ganadores del Oscar Michael Caine y Morgan Freeman, y “El método Kominsky”. Interpretó a un agente de talentos de Hollywood y amigo del personaje de Douglas, un actor antaño prometedor que dirigió una escuela de interpretación después de que su carrera fracasara.

También fue la voz de Wild Knuckles en la película de animación de 2022 “Minions: The Rise of Gru”.