Adiós amor… termina el noviazgo de Magaly Chávez y Alfredo Adame

CDMX.- De nuevo Alfredo Adame está en el ojo del huracán, esta vez no por una pelea callejera o por sus patadas bicicleteras, sino por su fallido romance.

El conductor era pareja de Magaly Chávez, exintegrante de ‘Enamorándonos’, con quien hasta planeaba la boda.

De acuerdo con Alfedo, Magaly le hacía peticiones raras, como ‘pays de limón’ del Sambons a las 3 de la mañana, entre otras cosas.

"Magaly ya no es mi novia, es una niña muy caprichosa. Como se sabe bonita, muy guapa y con cuerpazo y todo el rollo es muy caprichuda. Ya no es mi novia, estoy muy enojado, es muy caprichuda. Hasta su mamá me habló y me dijo que tengo que entenderla porque desde niña ha sido así”, contó.

Pese a que terminaron, Alfredo reveló que se volverán a ver porque habían acordado realizar un viaje juntos.

De igual forma aseguró que considerará otorgarle el perdón si ella se disculpa y lo trata bien en sus vacaciones en República Dominicana.

"Si me pide perdón, me dice que no lo vuelve a hacer y me cuchichea bonito y todo el rollo… veré si la perdono”, expresó.

"Ya habíamos comprado los boletos para irnos a República Dominicana y entonces por eso voy a ir, a ver qué pasa".