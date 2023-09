¡Adiós, Dumbledore! Famosos recuerdan a Michael Gambon

HARRY POTTER

Michael Gambon murió este jueves a los 82 años. Famosos como Rupert Grint, James Phelps y David Thewlis recuerdan al actor que dio vida a Dumbledore en la saga de Harry Potter.

“Estamos increíblemente tristes al enterarnos del fallecimiento de Sir Michael Gambon. Trajo una alegría inconmensurable a los fanáticos de Harry Potter de todo el mundo con su humor, amabilidad y gracia. Siempre mantendremos su recuerdo en nuestros corazones”.

JAMES PELHS

“Lamento mucho oír hablar del fallecimiento de Michael Gambon. Era, dentro y fuera de la cámara, una leyenda”.

JASON ISAACS

“Ha muerto el magnífico Michael Gambon. Aprendí lo que podría ser la actuación de Michael en The Singing Detective: compleja, vulnerable y absolutamente humana. La mayor emoción de estar en las películas de Potter fue que él sabía mi nombre y compartía conmigo su intrépido y sucio sentido de la diversión”.

RUPERT GRINT

“Es tan triste saber lo de Michael. Traía tanta calidez y travesuras todos los días en el set. Me cautivó cuando era niño y se convirtió en un modelo personal mío por encontrar la diversión y las excentricidades en la vida. Le mando todo mi amor a su familia, Rupert”.

DAVID THEWILS

“Simplemente el mejor actor de escena y pantalla con el que he trabajado. Lo conocí en el comienzo de mi carrera en The Singing Detective y muchas muchas veces a lo largo de todo. El verdadero punto destacado y honor fue filmar Beckett’s Endgame con él. Era el hombre más divertido, el mejor narrador, y muy amable y generoso. Si solo lo conoces como Dumbledore, hazte un favor y presenta tus respetos buscando su otro trabajo. Serás el más rico por ello. Él era en mi opinión el gigante de todos ellos. Buenas noches Michael, me siento más que privilegiado de haberte conocido y amado”.