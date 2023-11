¿Adiós Michael Jackson? Nombran a Bad Bunny Rey del Pop

CDMX.- A pesar de sus múltiples escándalos en los últimos meses, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido Bad Bunny, fue nombrado Rey del Pop y una de las personas más influyentes por Forbes.

El intérprete de "MONACO" fue elegido debido a que todas sus canciones se convierten en un éxito mundial a pesar de cantar en español.

"Si hay una constante en Bad Bunny, que tiene 29 años, es que todo lo que crea se convierte en un éxito mundial", escribió la publicación en su cuenta oficial de Instagram. En abril, hizo historia como el primer artista latino en encabezar el festival de música de Coachella. Y lo ha hecho todo cantando únicamente en español", argumentaron.

Según cifras de la revista, Bad Bunny ha superado a estrellas mundiales como Justin Bieber, Ed Sheeran e incluso a Taylor Swift, lo que ha sorprendido a los más críticos de la música.

"El español es parte de mí, es parte de mi ADN. Me gusta, donde quiera que voy, llevarlo y hablarlo. No porque quiero implantarlo, si no porque eso es lo que soy", dijo Bad Bunny en una entrevista.

Recibe críticas

Tras darse a conocer esta información, las redes sociales criticaron que se compare a Michael Jackson con el Conejo Malo, pues consideran que su música está llena de groserías que afectan a la sociedad.

"Forbes da tanta pena al nombrar a un cantante que solo sabe decir culo y vulva como Rey del Pop", escribió un internauta.