Admite Amber Heard que todavía ama a Johnny Depp

CDMX.- Pese a todo el juicio en su contra por difamación, Amber Heard admitió que todavía ama a su ex esposo Johnny Depp.

"Lo amo. Lo amaba con todo mi corazón. Hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionará, pero no pude. No hay malos sentimientos o mala voluntad hacia él en absoluto", aseguró Heard, de 36 años, en el programa Today con Savannah Guthrie.

En la segunda parte de su primera entrevista, la histrionisa también dijo que le preocupa una nueva demanda de Depp por difamación.

"Tengo miedo de que no importa lo que haga, no importa lo que diga o cómo lo diga, cada paso que dé presentará otra oportunidad para este tipo de silenciamiento".

Heard también fue cuestionada sobre por qué escribió el artículo de opinión del Washington Post de 2018 aludiendo a ser víctima de abusos dos años después de su acuerdo de divorcio.

"El artículo de opinión no era sobre mi relación con Johnny", señaló, "de lo que se trataba el artículo de opinión era de que yo prestaba mi voz a una conversación cultural más grande que teníamos en ese momento".

En cuanto a sus planes a futuro, la actriz de Aquaman dijo que ahora podrá concentrarse en ser madre de tiempo completo para su hija.

"Seré madre a tiempo completo, donde no tendré que hacer malabarismos con las llamadas de los abogados", sostuvo.

La batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard comenzó en marzo de 2019, cuando la estrella de Piratas del Caribe presentó una demanda por difamación de 50 millones de dólares contra su ex esposa, luego de que ella escribiera un artículo de opinión para el Washington Post en diciembre de 2018, detallando cómo fue víctima de violencia doméstica.

El juicio de seis semanas terminó el pasado 1 de junio y el jurado se puso del lado de Depp. Le otorgaron 10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 millones en daños punitivos. Sin embargo, estos últimos se redujeron a 350 mil dólares, de acuerdo con el tope legal del estado.

"No soy una buena víctima, lo entiendo. No soy una víctima agradable. No soy una víctima perfecta. Pero cuando testifiqué, le pedí al jurado que me viera como un ser humano", expresó Heard en la entrevista.