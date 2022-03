Afina detalles para nuevo desafio

La cantante chihuahuense Luisa Mata comenzará un nuevo reto dentro del reallity online denominado Spotlight 2.

El concurso se llevará a cabo a través de Facebook y están en la búsqueda de lanzar a nuevos talentos con sus propuestas musicales.

Son 18 participantes entre ellos la chihuahuense Luisa Mata; quien ya se prepara para su primer concierto, quien en entrevista para El Diario contó que la motivó a formar parte de este reallity show.

“Alrededor de tres años participó un amigo mío de Ciudad Juárez, ese concurso anteriormente se llamaba ‘La Cyber Academia’, y él resultó ganador, luego le cambiaron el nombre a Spotlight, donde se inscribe otra amiga de Ojinaga, Chihuahua, y yo le ayude en este proceso, entonces sabía más o menos de lo que trataba este concurso, y también resultó ganadora, así que este año me anime al ver la convocatoria, me inscribí porque vi de cerca todo lo que se vive y se me hizo muy padre”, expresó.

La cantante de 35 años de edad refirió que otra de las cosas que le llamaron la atención de ser parte de concurso es poder conocer a sus colegas y estar dentro del escenario virtual es algo que disfruta mucho.

Dentro de este concurso de canto virtual, el ganador es acreedor a la producción de un sencillo inédito producido en Canadá.

“Los domingos se estarán haciendo las transmisiones en Facebook, entonces la manera en la que me pueden apoyar es compartiendo, dando likes, y estar pendientes de las transmisiones, y Dios no lo quiera que no me toque estar nominada, pero si en algún momento sucede, les pido que me ayuden a continuar en la contienda por medio de sus votaciones que también son de manera virtual, así que los invito a que me sigan en mis redes sociales y sigan la página del concurso”, puntualizó.

¡Síguela!, en:

instagram.com/luisa_mata_cantante/

facebook/GuadalupeGonzalez

facebook.com/lcaspotlight