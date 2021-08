Afina su pluma

Cortesía

A sus 20 años es una de las plumas más jóvenes y activas de Ciudad Juárez. Su nombre es Kassandra Lastra y recién lanzó su tercer libro, al cual tituló ‘El grito que se tragó la noche’.

Amante de la lectura y la escritura, desde muy chica se inclinó hacia los géneros del terror y el suspenso; también destaca como violinista, siendo parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ.

Kassandra actualmente estudia la licenciatura en Producción Musical, pero a la par pule su ejercicio literario y publica periódicamente. Su más reciente libro ya está a la venta.

Prosa poética

Tras publicar ‘La habitación final’ y ‘Te voy a alcanzar. Cuentos para dormir’, la juarense ahora está dedicada a la promoción de ‘El grito que se tragó la noche’, mismo que presentará el próximo mes en la Feria Nacional de Libro de Escritoras Mexicanas (FENALEM), a través la página EscritorasMx en Facebook.

“Es mi primer libro que es un poco más extenso, son casi 30 textos, entre relatos y prosa poética del género del horror y sus subgéneros”, comparte Kassandra, quien comenzó a escribir desde los 11 años.

Muestra sus profundos temores

Agrega que algunos de esos relatos están ligados al periodo del romanticismo y que en ellos hay personajes femeninos que cuentan sus más profundos temores.

“Lo que caracteriza a mis historias es que todos están hartos de lo que están pasando, de su situación y se encuentran en un punto en que están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer para ponerle un fin a sus estados emocionales, a sus relaciones, a la forma en que se relacionan, y de ahí vienen las sorpresas”.

“Como dice Nietzsche en una frase: lo que se hace por amor va más allá del bien y el mal”, añade Kassandra.

Temáticas oscuras

De su acercamiento a la literatura, cuenta que desde pequeña su materia favorita era español y que siempre le llamó la atención todo lo relacionado con el lenguaje, además de haber sido estimulada por su madre, quien la llevaba a las librerías y la dejaba escoger el libro que ella quisiera.

“Desde que estaba pequeña empecé leyendo libros de terror y he ido experimentando con cada subgénero, que tienen su estilo de abordar las historias, las temáticas oscuras, los trastornos mentales siempre me han apasionado y es de lo que más he escrito”.

Para aprender a desarrollar sus escritos formó parte de talleres en Bellas Artes, y más recientemente ha contado con la asesoría del escritor José Juan Aboytia, quien ha editado sus libros.

En septiembre la joven será parte del seminario Vindictas Mujeres de Negro, sobre narrativa policiaca y criminal, promovido por la UNAM.

Su faceta de instrumentista comenzó cuando tenía cinco años. Estudió violín, y tras formar parte de algunas agrupaciones, ahora está en la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ.

Produce su propia música

Estudiante del séptimo semestre de Producción Musical, Kassandra compone y produce su propia música, y de hecho, musicaliza sus relatos con piezas de su autoría.

‘El grito que se tragó la noche’ fue publicado de forma independiente, y se encuentra a la venta en la Librería Universitaria ubicada en el Centro Cultural de las Fronteras (CCF).