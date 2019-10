Afirma José Joel que posponen cremación

Ciudad de México.- El cuerpo de José José no será cremado aún, confirmó su hijo José Joel, quien en un comunicado en Instagram aseguró que se logró posponer por 48 horas.

"Confirmamos oficialmente por este medio que gracias al equipo de abogados y amigos que nos están apoyando, se ha logrado posponer por 48 horas la cremación del cuerpo de nuestro padre José José. Les mantendremos informados, gracias por su apoyo", escribió la mañana de este lunes.

Sin dar más detalles, el hijo mayor agradeció el apoyo y aseguró que por la misma vía estará informando de lo que suceda respecto a los restos de su progenitor.

El recurso interpuesto por el equipo legal de los hijos mayores de José José se dio luego que su media hermana Sara Sosa aseguró en una entrevista exclusiva para Univisión que el cuerpo de su padre sería cremado y que sólo la mitad de las cenizas viajarían a México para un homenaje en el Palacio de Bellas Artes.

En entrevista para el programa de televisión Despierta América, el mayor de los hijos del cantante también lanzó un llamado a su hermana Sara y a la viuda Sara Salazar, en el que les pidió hacer lo correcto.

"Estamos ya en el umbral final, ya no hay para dónde hacernos, ya es una situación en el que ustedes tienen que entender la grandeza de José José.

"No hay para dónde hacernos ahorita, Saritas, por favor, nos lo secuestraron año y medio y nos damos cuenta que no sirvió absolutamente de nada porque no tienen nada listo ni preparado, no saben qué sigue y ahorita no puede ser posible que ya muerto mi padre lo sigan teniendo secuestrado", señaló.

José Joel pidió más comunicación entre la familia y que si hay algún asunto que aclarar están en la mejor disposición de hacerlo.

"No entendemos qué necesitan porque no hay comunicación, no hay manera que tú, Sarita, mi hermana, nos digas absolutamente nada. Te la has pasado diciendo: 'son tantas cosas, y tantas cosas', pues ¿qué cosas?, dinos, ¿qué se rompió?, ¿cuándo se rompió?, ¿qué sintieron?, ¿qué les dijeron? Estamos aquí en la mejor disposición yo, Marysol, todo México, todo el continente esperando qué podemos hacer.

"Todavía es tiempo, Sara mamá, Sara hija, todavía hay tiempo de hacer lo correcto. Si bien todo lo que platicamos es para terminar abogando para que se haga lo correcto", pidió.