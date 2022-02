Afirma Lucía Méndez que se recupera de secuelas de Covid gracias a su perfume de feromonas

Agencias

Ciudad de México.— La actriz Lucía Méndez dio a conocer en días pasados que ya había superado el Covid, pues en una nueva prueba que se hizo ya salió negativa, por lo que dio gracias a Dios por presentar síntomas ligeros, aunque tuvo dos días en que se sintió muy mal.

Asimismo, dijo que le quedaron algunas secuelas, como tos y agitarse mucho cuando camina.

Para estos síntomas que aún le quedaron, la actriz mencionó en su cuenta de Instagram que se ha recuperado mejor gracias a su perfume de feromonas.

"Quiero decirles que voy mejor con la secuelas de Covid, pero lo que me ha ayudado muchísimo son mis perfumes de feromonas, estarme poniendo en la piel, no en la ropa, solamente en la piel, la feromona con las fórmulas que yo he hecho a través de mis perfumes de feromonas”.

Méndez dijo que su perfume de feromonas ayuda a tener un mejor humor y brillar más.

"Tu estado de ánimo cambia, sube, te sientes mucho mejor, tienes más brillo, más ánimo. La feromona me ayudó a comer, porque yo no podía comer, como que me afectó el paladar, el gusto, todo me sabía muy salado, muy raro”.

Finalmente, expresó que lo más importante para alguien que tiene Covid es el buen estado de ánimo, por lo que, además de una visita al médico, sus feromonas son una buena solución.

"Lo más importante para alguien que le dé Covid es el estado de ánimo, el no estar deprimido, el estar bien, el tratar de comer, de seguir adelante, claro, con los médicos, eso es lo más importante. Número uno son los médicos, luego las feromonas”.