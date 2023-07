Afirma mamá de Gloria Trevi que demandas sólo son por dinero

Agencia Reforma

Monterrey, NL.- De regreso a Monterrey para arreglar una situación testamentaria que tiene con familiares, Gloria Ruiz afirmó que las personas que están denunciado a su hija Gloria Trevi en Estados Unidos sólo buscan sacar dinero.

La mamá de la cantante, quien asistió al Palacio de Justicia para reunirse con su abogada y autoridades competentes, expresó que su hija es inocente de lo que se le acusa en la Unión Americana.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, la cual destapó la nueva acusación en contra de Sergio Andrade, Mary Boquitas y Gloria Trevi, son dos demandantes las que aseguran que tenían 13 y 15 años cuando la intérprete se les acercó en público y las atrajo para que se unieran al supuesto programa de capacitación musical de su entonces productor.

Por ello, el pasado 31 de diciembre presentaron una denuncia en Los Ángeles, California, alegando abuso infantil, y señalando que la artista fue "el gancho para reclutarlas".

"Son personas que ahora lo que quieren es sacar dinero a como dé lugar", declaró Ruiz.

"Que le pidan al que se quedó con todo, porque ¿quiénes administraban el dinero?, ¿quién se quedó con todo?, mi hija no. Mi hija no levantó ni dinero ni dividendos ni ganancias".

La señora agregó que es una demanda civil la que presentaron en contra de su hija. Desconoce cuánto dinero están pidiendo las demandantes.

"Mi hija ya trata de no mortificarme porque me dice: 'Mamá, no te vaya a pegar un infarto'.

"No sé quiénes son las personas involucradas, no puedo decir nombres, pero mi pregunta es: ¿será alguien asociada con alguna televisora? No sabemos", especuló.

Para enfrentar este caso, la cantautora tiene un equipo de abogados encabezado por Camille Vasquez, quien representó a Johnny Depp en el juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard.

"Absolutamente, va con la fuerza legal y la verdad por delante, como siempre", agregó la mamá de la cantante.

Cuando Trevi fue privada de su libertad en Río de Janeiro, Brasil, en enero del 2000, Ruiz movió cielo, mar y tierra para defenderla y demostrar que no era culpable.

"Soy de las personas que piensan que sólo el que se rinde, pierde. Yo no me rindo nunca", aseguró.

La originaria de Monterrey, quien fue citada por sus abogados para demostrar que están haciendo su trabajo de forma legal y correcta en torno al tema de las dificultades testamentarias que enfrenta con algunas personas de su familia, a quienes no quiso identificar, agregó que siempre han tratado de llevar la vida en paz, pero se vieron envueltos en problemas porque nunca falta una "piedrita en el camino".