Afirman que inteligencia artificial no reemplazará a actores

CDMX.- Invadidos por el temor y las dudas ante el empuje de la Inteligencia Artificial (IA), los actores, en teoría, deberían estar tranquilos: es poco probable que la tecnología los desplace o los "jubile" anticipadamente.

Ante todo, y entre el mar de especulaciones y controversia por las posibles afectaciones, los artistas, es decir, la rama creativa en cine, televisión y teatro, deben exigir una reglamentación justa en su campo de trabajo.

Así lo estima Hugo Valdés, director de operaciones de Roomie It, empresa que provee servicios de desarrollo de soluciones de IA, robótica, datos y almacenamiento.

"A los actores les preocupa lo que pueda suceder con su voz, su presencia al final del día se busca, con cualquier tecnología, la posibilidad de dotar a los humanos de distintas capacidades y alcances, pero (ellos) no serán sustituidos.

"Si el mismo actor sabe que puede ser digitalizado, y ejecuta acciones que por naturaleza no puede, (con la IA) se estarán generando patrones para que actúe como se necesita. Se podría generar este trabajo y propiciar circunstancias actorales acordes con lo que busca el director, incluso en escenarios propios que sin IA no podrían ser factibles", indicó el experto, en entrevista.

En los últimos días, el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión de Estados Unidos (SAG-AFTRA) ha estado en la mira de la industria de todo el mundo por las repercusiones que su sonada huelga pueda tener.

Y además de exigir transparencia a las plataformas de streaming en cuanto a números y ganancias, una de sus demandas estipula la regulación inmediata para la IA y que se prohíba su uso indiscriminado, porque afectaría a los empleos de gran parte del gremio actoral, el cual tiene, aproximadamente, más de 160 mil sindicalizados en EU.

"No le puedes delegar todo a una máquina, siempre habrá una figura que supervise todo, y, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, es la que menciona en sus propuestas cómo categorizar (e indizar) la información para tener los datos biométricos, porque creas nuevos patrones para el beneficio de un proyecto, pero se prestaría a engañar por medio de reconocimientos faciales, oculares, de voz; esto implica un gran riesgo", dijo Valdés.

En los últimos cinco años, distintos sectores del entretenimiento, incluidos actores de doblaje, escritores y artistas gráficos, han levantado la voz para que en todo el mundo se establezcan leyes que regulen los ventajosos contratos de las productoras, pues muchas de ellas exigen firmar documentos en los que los histriones ceden derechos para que se explote su imagen al gusto de los ejecutivos.

Según especificaciones de SAG-AFTRA, la IA puede llevar a empresas que cuenten con los derechos de explotar imagen, voz e incluso tonos realizados por un actor en proyectos alternos en los que sólo ellos deberían tener el control.

Diseñadores de vestuario, locutores, directores de fotografía, escritores, videógrafos, editores de sonido y de imagen y, por lo menos, una decena de oficios más, relacionados con el cine y la TV, corren peligro, según reportes sobre la huelga de SAG-AFTRA.

Como su trabajo es "digitalizado" y procesado mediante software para generar patrones de trabajo, a la larga, "toda huella digital" que se registra puede funcionar como base para manipular otras obras, y esto podría ser manipulado a diestra y siniestra si no se aprueba una legislación, agregó el experto.

"Tenemos que irnos al antecedente para entenderlo, y sucedió con la digitalización, al tener avatares. Fue muy evidente con The Matrix (1999): Keanu Reeves especificó que no podían modificar o alterar su imagen sin su consentimiento.

"La digitalización ayudó a proveer de realismo a escenas que parecían imposibles y les permitió crear patrones; así lo entendemos y lo transportamos a la IA", dijo Valdés, ejecutivo de Roomie It, que lidera Aldo Luévano.

Tanto las propuestas legislativas en Estados Unidos como en la Unión Europea van encaminadas a establecer justicia a partir del pago adecuado por el uso de imagen, voz y cualquier talento que aporte cada artista.

Enfatizó la importancia de que los usuarios sean conscientes de que la IA debe exponer sus propios riesgos y beneficios, esto es, indicar cuándo se trata de una obra natural y cuándo fue gestada con tecnología.

"Hay que evangelizar hasta donde se pueda, al respecto", sentenció Valdés.

Otras ventajas de la IA poco publicitadas, acotó el especialista, enlistan el reconocimiento de patrones para estudios médicos, lecturas de tórax y radiografías e incluso la generación de contratos en notarías.

Para tomar en cuenta

- En el episodio de Black Mirror donde el personaje de Salma Hayek se da cuenta que su imagen se utiliza sin su consentimiento, manipulada por Inteligencia Artificial, engloba mucho del debate actual.

- En Reino Unido, el sindicato es Equity, y también ha manifestado su solidaridad y simpatía con la causa, lo mismo que la ANDA en México.

- ABBA presenta un show interactivo en Londres, basado en su experiencia musical Voyage, en la que el 50 por ciento de los audiovisuales corresponden a la Inteligencia Artificial.

- La última grabación de The Beatles será editada en un futuro no muy lejano con la ayuda de la IA, ya que se usarán extractos de demos de John Lennon para unirlos con el resto de sus compañeros en material inédito.

- En la nueva entrega de la saga de Misión: Imposible, el director Christopher McQuarrie usó la IA en un 35 por ciento del filme, en especial para escenas de alto peligro y con gran profundidad visual. De hecho, la IA es el villano principal en la trama.

- Y en la de Indiana Jones, el equipo creativo recurrió a la misma tecnología para recrear a Harrison Ford en una distinta época de su vida, más joven, y con otro aspecto.

- La canción "Heart on My Sleeve" fue hecha por el usuario de TikTok @ghostwriter977 con IA e incluyó las voces de Drake y The Weeknd; aunque fue un éxito, se prohibió su exhibición por falta de derechos e ilegalidad.

- Tyren Southern editó en el 2017 la canción "Break Free", la cual fue hecha con una base de IA que generó letra y música, y fue prohibida para competir en premiaciones y concursos por esta razón.

- Miku o Hatsume Miku, es la primera adolescente creada con IA y que fue un éxito con la canción "World Is Mine", también concebida con la misma tecnología da conciertos y tiene una vida virtual envidiable.