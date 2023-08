Agotados boletos para Paul McCartney en preventa a fans

CDMX.- Nadie se quiere perder a la leyenda Paul McCartney que llegará a la Ciudad de México en noviembre, pues las entradas para su concierto en el Foro Sol se agotaron en la preventa a fans.

En tan solo una hora los boletos para ver al intérprete de "Hope of Deliverance" se agotaron por los fans que se registraron en su página para tener acceso a la preventa a fans antes que nadie.

Pero para los interesados en ir al concierto del ex Beatle, aún pueden lograrlo, ya que el 30 de agosto se llevará a cabo la preventa Beyond Prestige de Banamex, el 31 de agosto la preventa Priority Banamex, el 1 de agosto la preventa Banamex y el 2 de septiembre la venta general.

El intérprete de "Band On The Run" llegará a la Ciudad de México como parte de su gira Got Back Tour, también visitará Australia y Brasil.

"Me hace mucha ilusión decir que voy a México a dar algunos conciertos con mi Got Back Tour en noviembre. Tengo muy buenos recuerdos de México. Cada vez que estamos allí nos la pasamos muy bien. Así que vamos a crear más recuerdos maravillosos... Vamos a rockear, vamos a rodar. ¡Y vamos a tener una fiesta!", dijo el cantante.