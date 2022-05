Agradece Marisela apoyo de la comunidad LGBT+ con tema

CDMX.- "A mis bebés de la comunidad gay no creo que les hayan dedicado lo que ellos nos dan a nosotras como artistas y cantantes", opina Marisela, quien para agradecer el cariño que recibe de la comunidad LGBT+ le compuso una canción.

Este verano, la intérprete de "Sola con mi Soledad" estrenará un tema tan rítmico que, cuando lo creó, supo que debía llevar esa dedicatoria tan especial.

"Es tiempo de que les dedique algo porque siempre me apoyan, están conmigo, son Mariselas todos, hasta más bonitos que yo a veces. Los amo, entiendo a cada uno de mis bebés. Si yo soy fuerza para ellos, debo hacer algo para ellos. Esta canción les va a dar más fuerza todavía.

"Espero que sea un himno, se lo merecen. Si tengo mil Mariselas cantando por todas partes, ¿por qué no voy a entregarles algo yo también si puedo hacerlo?", expresó, en entrevista.

La cantante, de 56 años, no entiende a quienes les ofende el amor diverso y enfatizó que ni siquiera venir de una generación mayor es justificación para impedirles a otros que se amen.

"Se tienen que dar cuenta de que el amor es el amor, no se puede elegir en el corazón ni en los sentimientos. Somos quienes somos, nadie puede decirles quiénes deben ser.

"Que se salgan de su casita esas personas, abran los ojos, amen la vida, a la gente, y hagan lo posible para que los últimos días de nuestra vida los disfrutemos".

La intérprete, con 40 años de carrera, también alista el disco Dos Almas, que integró con canciones que le gustaban a su madre, como los temas de Lucha Villa, "Tragos Amargos" y su sencillo reciente "Mejor Me Voy", por lo que adelantó que es ideal para escucharse con tequila en mano.

Tras la pandemia, le ilusiona regresar a México para dar un show en el Auditorio Nacional este sábado, 7 de mayo, porque si bien nació en EU, el País fue el que la vio florecer.

"Tenía 14 años cuando empecé, pero decía que tenía 18 porque si no, no podía viajar sola. Me vine a la transa de todo, aquí conocí lo que era todo el rollo. Es mi casa, es mi familia, mi vida, aquí se me inició todo".