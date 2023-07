Agudizan medidas contra reventas y estafas en shows de Swift

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Ticketmaster sumó una nueva cláusula a sus medidas de seguridad con el objetivo de eliminar las reventas y estafas de boletos alrededor del mundo.

Se trata del "titular de reserva" (lead booket events), donde el dueño de la tarjeta con el que se compraron las entradas debe ir al concierto o no tendrán validez.

Luego del revuelo causado por The Eras Tour de Taylor Swift, la boletera implementó un regla extrema en Reino Unido para hacer que los tickets sean intransferibles en los conciertos que la intérprete de "I Knew You Were Trouble" ofrecerá en Edimburgo, Liverpool, Cardiff y Londres.

Ticketmaster lanzó la modalidad "reserva anticipada" en la que el titular de la tarjeta con la que se compraron los boletos tendrá que asistir personalmente al evento para verificar su identidad. De lo contrario, las personas que lleven los boletos no podrán entrar, según informó Manchester Evening News.

"Las entradas tampoco son transferibles, por lo que lamentablemente no podemos cambiar el nombre que figura en la reserva una vez que ésta ha sido procesada. Si se trata de grupos, el titular de la reserva deberá estar presente para que todo el grupo pueda acceder al recinto. Todos los miembros del grupo deberán entrar en el recinto al mismo tiempo. Cada titular de una entrada debe tenerla en su dispositivo inteligente", informó el sitio de Ticketmaster en Reino Unido.

En caso de que el propietario de la tarjeta no pueda ir al evento, se recomienda no comprar boletos como regalo o a manera de favor para otra persona, ya que es necesario que el titular esté presente al momento en que las personas ingresan.

Si Ticketmaster descubre que los boletos de Swift en Reino Unidos son puestos en reventa, dejarán de ser válidos. Sin embargo, a través de redes sociales los usuarios están en contra, argumentando que la boletera no les notificó sobre está política cuando compraron sus entradas.

Hasta el momento, esta medida es válida para algunos conciertos en Reino Unido, y no se ha informado si esta medida será aplicada en México.