Ahora Diana Lucía le canta a su tierra

Chihuahua, Chih.- La joven cantante Diana Lucía cumplió uno más de sus sueños: cantarle a su tierra el Corrido de Chihuahua, como invitada de lujo al Festival Internacional Chihuahua, que en su edición número 17 se engalanó con la reconocida artista.

Acompañada del Internacional Mariachi de Puebla, Diana Lucía pudo seguir explorando su fascinación por el género, cumpliendo el sueño de interpretar la melodía de Felipe Bermejo, con letra de Pedro de Lille, conocida tanto por el menor como por el mayor de los chihuahuenses.

“Eres mi tierra norteña / India vestida de sol / Brava como un león herido, dulce como esta canción / ¡Qué Bonito es Chihuahua!”, cantó con el mariachi la joven intérprete, cuya voz ha irrumpido con éxito tanto en los escenarios, acotados por la pandemia, como en todas las plataformas digitales del momento.

Además del corrido que enorgullece a la gente valiente, noble y leal de Chihuahua, no pudieron faltar grandes éxitos de mariachi que potencializa con su voz la joven enamorada de la músca, como “Mi destino fue quererte”, “Cómo olvidar”, “Échame a mi la culpa”, “Y ándale”, entre otros, que combinó con sus canciones originales que ya son todo un éxito.

Diana Lucía nació en Chihuahua, pero creció en diferentes ciudades de la República Mexicana, gracias a ello pudo palpar de primera mano la música tradicional de su país, viviendo su diversidad cultural, enamorándose de la gastronomía y principalmente de nuestra música.

“Mi gusto por cantar viene de familia y lo llevo en la sangre. Desde pequeña crecí rodeada de diferentes géneros y poco a poco fui coleccionando canciones. En esta búsqueda tuve la fortuna de conocer grandes músicos, arreglistas y compositores”, dice.

Gracias a esta búsqueda surgió “Entre estilos”, una exploración musical que refleja la más grande admiración por nuestra música y que gracias al productor Juan Pablo Manzanero hoy es una realidad.

Las buenas noticias y los éxitos no pararon para Diana Lucía. Tras intensos meses de trabajo pudo lanzar su primer sencillo “Corto Circuito” de la autoría de la compositora Mónica Vélez (Gloria Trevi, Yuridia, Paulina Rubio, Malú, David Bisbal) llegando a los primeros puestos de la radio nacional.

Conforme los éxitos fueron llegando, poco a poco se fueron sumando grandes apoyos en este camino, como el maestro Armando Manzanero con el que grabó “Contigo aprendí” en el Centro Cultural Roberto Cantoral; y el maestro Martín Urieta, con quien cantó “Debemos dar amor”, su segundo sencillo.

“Mi influencia musical ha sido muy variada, incluye a grandes cantautores de la música mexicana y latinoamericana como el maestro José Alfredo Jiménez, Flor Silvestre, Pedro Infante, Tomás Méndez, Felipe Valdés Leal, el maestro Rafael Pérez Botija, hasta grandes del Folk Pop americano como Melanie, Shanaia Twain o Lady Antebellum. Me gusta pensar que mi amor por la música no tiene un género y decido cantar todo aquello que me mueve el corazón”, señala.

La cantante chihuahuense comenta que ha estado preparando un nuevo repertorio para poder compartir algunos covers en inglés que la han marcado en esta exploración musical.

Entre los hits que trae en mente para lanzar se encuentran: “Any Men of Mine” de Shania Twain, “Human” de Christina Perri y “Little White Church” de la banda Little Big Town.

“Actualmente, estoy preparando mi nueva gira nacional en la que visitaré todas aquellas ciudades que me han entregado su cariño, y que por cuestiones de pandemia no pude visitar, tales como: Sonora, Nuevo León, Mexicalli, Hermosillo, Chihuahua, Culiacán, Monterrey, San Luis Potosí y mi querida Guadalajara en la que me crié durante gran parte de mi vida”, comparte Diana Lucía.