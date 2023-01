Ahora filtran video explícito de Karely Ruiz

Tras el escándalo tras la filtración del video del rapero del Cártel de Santa, Babo, ahora fue filtrado un video explícito de la famosa Karely Ruiz.

Fue apenas horas después de conocerse las imágenes de Babo, cuando aparece Karely Ruiz en un video íntimo de la creadora de contenido.

Esa grabación, que la misma influencer subió a su cuenta de OnlyFans, circula en diversas plataformas y redes sociales, e incluso su nombre se volvió tendencia luego de que diversos internautas pidieran dejar a un lado el tema de Babo para comenzar a hablar de la joven modelo.

Karely ya estaba acaparando la atención de todos sus seguidores después de revelar que el mismo Babo la invitó a participar en el video sin censura que ya se viralizó.

La influencer publicó en su cuenta de Facebook un comentario que dejó a todos con la boca abierta: “Quedé con el video de Baboooo”.

De acuerdo con algunos cibernautas que han visto la grabación de la modelo, la joven aparece teniendo un encuentro íntimo con otra mujer, lo que ha generado polémica y hasta críticas.

¿Karely Ruíz reaccionó tras filtrarse su video íntimo?

A tan solo unas horas de filtrarse el video explícito de Karely, ella publicó en su cuenta oficial de Facebook: “Las mujeres también quieren ver mi video”.

¿De qué trata el video filtrado de Karely Ruiz?

El video filtrado de la creadora de contenidos para adultos comenzó a circular en redes sociales ayer. En el clip se puede ver a la influencer completamente desnuda junto a otra mujer en una situación por demás comprometedora, por lo que generó un gran revuelo en redes.

Karely Ruiz fue la encargada de confirmar que sí era ella la mujer que aparece en el video, así como que este material había sido publicado en su cuenta de OnlyFans, posteriormente, realizó un live en su cuenta de Facebook donde habló de lo sucedido.

La modelo señaló que la filtración fue por parte de alguno de sus suscriptores y tachó el acto como algo injusto ya que este es contenido exclusivo que ella difunde en esta plataforma de contenido para adultos únicamente.

¿Qué dijo Karely Ruiz?

“Ya vi que traen caos ahí con un video, miren chicos, la verdad yo ya me hice muy liberal en ese aspecto y sí lo grabé, claro que lo grabé, ahí se ve mi carota, lo subí a mi página de OnlyFans y lamentablemente algún pen… lo sacó, algún menso lo sacó de la página, pero no se me hace justo porque la gente que realmente paga para ver esos videos pues han de decir ‘¿por qué estoy pagando para verla y un menso la saca?’ Siempre he tenido ese conflicto porque no es justo, pero bueno”, declaró.