Ahora reportan en gravedad al papá de Bisogno

Foto: Especial

CDMX.- El padre de el popular conductor de televisión, Daniel Bisogno, se encuentra delicado salud.

Daniel Bisogno enfrenta un momento muy complicado en la actualidad, ya no sólo por el estado de salud tan vulnerable que atraviesa, sino porque su madre, la señora Araceli Bisogno falleció este fin de semana.

Ahora, se especula que su padre, Concepción Bisogno, también se encuentra batallando con problemas de salud, los que se presumen, son muy graves.

En entrevistas pasadas, Daniel Bisogno compartió que la relación con su padre es "maravillosa", pues a pesar de que considera que durante su juventud fue un padre muy estricto, su relación siempre ha sido buena.

“La relación con mi papá es maravillosa, siempre ha sido muy buena. Cuando era chavo, era muy exigente. Fue muy estricto, no me dejaba llegar después de las 2:00 de la mañana, no me dejaba quedar en la casa de nadie, sí era muy enérgico. Insistía mucho en que estudiara porque es profesionista”.