Aislinn y Vadhir abren su corazón y se quiebran durante una entrevista mutua

Agencias

Ciudad de México.- Es bien sabido que Vadhir y Aislinn Derbez se llevan increíble como hermanos y es que entre ellos no hay secretos.

Recientemente amobos abrieron su corazón durante una entrevista mutua en la que tocaron diversos temas, desde su infancia hasta el día más triste de sus vidas.

Con tarjetas en mano y a manera de juego, Vadhir cuestionó a la modelo sobre su infancia y ella reveló que ‘no la pasé nada bien’.

"Tengo eliminados de los 0 a los 15 años y es que no la pasé nada bien. Mis papás no se llevaban bien, yo era el peor obstáculo. No tenían trabajo, no tennían dinero, nada que ver con lo que la gente se imagina hoy. No fue nada fácil”, contó

Por su parte Vadhir contó cómo fue vivir con un padre ausente y platicó con voz cortada cuál fue el día más triste de su vida.

"Perdonar la ausencia y las cosas que de chavito nos faltaron, toda la inmadurez, seguir tus sueños y tener tres hijos ha de ser difíciler, pero la ausencia, él sí me hizo falta”, contó.

El actor también recordó entre lágrimas que su día más triste fue el día que tuvo que dormir a su primer mascota Camila.

"Yo tenía una perrita, Camila, y con tanta soledad ella fue como mi ancla, sí generé un apego muy enfermo y una dependencia, pero le tenía un amor muy grande. Se me enfermó de la nada, en menos de un mes estaba en los huesos, no se podía ni mover, fue muy difícil tener que tratar de salvarla y ayudarla de todas las maneras posibles y no lograrlo. De los momentos más fuertes fue cuando me dijeron ‘ya hicimos todo y te toca escoger qué dia tienes que despedirte”, contó.

"Me acuerdo que un día antes de que se fuera, la perrita estaba super triste, me acuerdo estar a punto de dormir y verla sufriendo, se me va a quebrar la voz, literal le pedí perdón, me sentí mal porque no la dejé ir antes”, comenró.

Para finalizar Aislin habló sobre la extraña relación que tuvo con su papá.

"Uy hemos pasado por muchas etapas, en un principio era mi cuate, mi amigo, luego yo era la mamá, yo me la vivía cuidándolo a él, siendo su confidente, tratando de aconsejarlo y después cuando yo crecí él ya empezó a ser papá y estuvo bonito porque empezamos a tener una relación mucho más sana. Es un compañero de vida increíble”.