Al compás del éxito

Gabriel Ávila/El Diario

Chihuahua, Chih.- Claudia Aracely Rico Arenívar tiene 34 años, integrante en la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua y directora del ‘Colectivo Libélula’ que a través de las bellas artes busca la prevención de la violencia y la equidad de género, será distinguida con el Premio Mujer Tex que reconoce a líderes de la comunidad que a través de sus acciones apoyan a su comunidad.

Después de haber sido elegida de entre 230 candidatas, la chihuahuense recibirá junto a otras 22 mujeres el galardón nacional, que fomenta el empoderamiento de las mujeres.

El premio lo otorga el Tecnológico de Monterrey, que año tras año convoca a sus alumnas, ex alumnas, colaboradoras, profesoras y directivas, a postularse en categorías en el campo empresarial, salud, deportes, ciencia y trabajo social.

La violinista y ExaTec del campus Chihuahua ha trabajado todo el 2020 a través de YouTube para dar una enseñanza asincrónica de música a quienes no pueden estar presentes en las clases virtuales.

“Doy de clases de violín a mujeres adultas. Este proyecto inició en junio del año pasado y a las alumnas se les da la opción de pagar o no pagar si no tienen el recurso, o pueden dar despensa para familia de bajos recursos; actualmente son 30 alumnas”, dijo Claudia Rico en entrevista para El Diario.

“Me siento muy honrada de recibir este reconocimiento, ya que existen compañeras que son premiadas por sus avances en la ciencia, sus apoyos a la ecología, y siento que no lo merezco, pero luego pienso que en realidad no es por mí sino por ellas, que vean el ruido que están haciendo y eso me hace sentir muy bien y feliz”, aseveró.

Claudia Aracely pertenece a una familia de músicos y desde los 12 años inició sus estudios formales en el Centro de Estudios Musicales; a los 18 años ingresó en el Conservatorio de Música y a los 19 se sumó a las filas de la filarmónica chihuahuenses, OfeCh”.

Colectivo Libélula

En este proyecto, además de las clases de violín, también hay pláticas sobre la violencia contra las mujeres y niños. Las clases están diseñadas especialmente para mujeres adultas, con o sin conocimientos previos de violín con el fin de mejorar la autoestima de las estudiantes.

“Tengo una casa donde pretendo poner un Centro Cultural el cual llevará por nombre Raqué que en rarámuri significa dar semilla. Quiero que tenga un teatro para uso a la comunidad, que el colectivo también ahí pueda hacer sus presentaciones, ensayos, armar una orquesta de mujeres adultas”, reveló.