Al estilo de 'El Texanito'

Chihuahua, Chih.- La cantautora regiomontana Laura Denisse presenta su más reciente sencillo al estilo country-norteño con el tema “El Texanito” de la mano de un video clip con locaciones grabadas en Estados Unidos específicamente en Nashville, Tennesse; en entrevista comento sobre el nuevo género musical que lograron imprimir en esta canción y sobre sus experiencias dentro de su trayectoria musical.

La cantante se encuentra muy contenta al igual que los cada uno de los integrantes de su agrupación, se ha convertido en pionera de esta nueva fusión musical que actualmente invade ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. “Lo que estamos haciendo es lo que se ha denominado country norteño, porque tiene

influencia de la música country, pero se hace con instrumentos de norteño” dijo.

La fusión

Dos géneros musicales no es una casualidad ni una moda, sino resultado de un trabajo que comenzó hace un año, cuando Laura Denisse decidió cumplir una meta que tenía pendiente grabar un disco de música country. Son cuatro discos grabados con los que cuentan Laura Denisse y Los Brillantes los respalda una trayectoria en la música norteña en la que se incluye un dueto con él rey del acordeón Ramón Ayala

“Lo invitamos a hacer un video de una versión de “Cuando yo era un jovencito” ,fue una experiencia increíble, hoy en día ese video cuenta con dos millones de vistas en el canal de YouTube”, explicó.

“El texanito”

Ese mismo récord, les gustaría romper con el video de “El texanito”, que es el primer sencillo del nuevo disco, con el cual lograron dar origen a esta fusión de country norteños. “Conseguimos que el disco lo produjera Misa Arriaga, que es uno de

los más importantes músicos y productores actualmente en el country y

que ha hecho discos para gente como Willie Nelson, el nos ayudo mucho en llevar a cabo esta fusion tan interesante”, aseguró Laura.

Agregó que “es una canción muy bailable, es en inglés y en español, una

cumbia, pero con algo de country y el ambiente que pone el acordeón, en si todo el disco le tenemos mucha fe, porque nos atrevimos a probar un nuevo estilo original”.

Un sinfín de experiencias

Son las que ha vivido y que ha disfrutado dentro de su carrera musical, por lo cual compartió con los lectores algunas de ellas, las cuales han marcado su carrera como cantante: “El grabar a dueto con el señor Ramón Ayala una experiencia muy padre, tanto para mí y como el que me expreso que estaba muy contento porque jamás había grabado a dueto con una mujer en un estudio profesionalmente y él me produjo la canción y me acompaño en el video “Cuando yo era un jovencito” y esa canción me abrió muchas puertas en otros lugares y estados porque pues quien no conoce al señor Ramón Ayala y a mucha gente les llamo la atención que estuviera apoyándome y voltearon a ver mi música y sin duda el publico de él, también me ha apoyado mucho, incluso lo acompañe en giras, me invito a varios conciertos, ha sido una de las experiencias más bonitas que me ha tocado vivir” dijo

Su faceta como actriz

Gracias a su talento para interpretar y su bella imagen Laura Denisse fue invitada por la reconocida actriz Carmen Salinas, para ser parte del elenco de la internacional obra Aventurera. Salinas, decide llevarla a vivir con ella a la ciudad de México y apoyar su carrera también como actriz.

Laura Denisse dio vida al personaje de Pura, una de las empleadas del burdel Kumbala, donde se desarrolla la trama de aventurera. Presentándose en importantes escenarios como el Teatro Blanquita y el Metropolitan, El PH de Las Vegas y el Anfiteatro Gibson en Los Ángeles, California; con llenos absolutos. En esta obra musical, la cantautora regiomontana conquista al público con su interpretación del tema ‘Tuya’. Éste tema fue interpretado originalmente por María Félix en la película La mujer sin alma.

“Fueron cinco años en aventurera que sin duda marco mi vida, una experiencia muy buena que también me abrió puertas en telenovelas, en las series de televisa como: “

La Rosa de Guadalupe, la novela “Porque el Amor manda”, son vivencias que se han dado solas, gracias al trabajo que día a día realizo”

Aunque para la artista su gran pasión es la música, también ha incursionado en el mundo de la actuación por lo que explico que sin duda le llama mucho la atención, por lo que no descarta la idea de fusionar los dos dones que sin duda posee.

“Estuve cinco años en aventurera como actriz y cantante, fue donde sin duda esta obra la ve muchísima gente y muchos empresarios y productores, fue una vez que me vio el productor Juan Osorio y él fue quien me invito a ser parte del elenco de la novela “Porque el amor manda” y aparte de actuar también me puso a cantar entonces como que ha ido de la mano la actuación con la música, entonces sin duda si me invitaran hacer algo la verdad yo encantada de aceptar si me gusta mucho fusionar las dos cosas”, expresó.





Espera visitar nuevamente Chihuahua

Para Laura Denisse ha sido una experiencia muy satisfactoria el poder visitar el estado grande, espera nuevamente estar de vuelta y traer su música, sus presentaciones en esta ciudad han sido en el Nido del Jabalí donde los chihuahuenses han disfrutado de la música de esta talentosa joven, quien demuestra e impone un estilo único y muy original.

