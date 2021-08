¡Al fin! Kanye West lanza su nuevo álbum 'Donda'

Ciudad de México— Después de un mes junto a varios conciertos de presentación, Kanye West lanzó este domingo a las plataformas digitales su nuevo álbum titulado 'Donda'.

De acuerdo al portal TMZ, el retraso más reciente fue que DaBaby no había firmado los trámites necesarios para limpiar su verso de la canción "Jail"; cabe señalar que el rapero no aparece en la pista de West.

Según los rumores, el lanzamiento de Kanye West también evita un problema con Drake por la fecha de lanzamiento, dado el reciente enfrentamiento en las redes sociales entre los dos y el aparentemente lanzamiento de "Certified Lover Boy" del rapero canadiense.

'Donda' cuenta con 26 canciones, entre ellas, con colaboraciones de Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott, Young Thug, Pusha T, Pop Smoke, Baby Keem, Jay Electronica, Kid Cudi, The Lox y muchos otros.

Inicialmente, se iba a lanzar el 23 de julio, después de su presentación en el estadio Mercedes-Benz en Atlanta, Georgia. Sin embargo, no fue publicado y desde ahí no quedaba claro cuándo llegaría el álbum a los servicios de transmisión.

Cabe recordar que el álbum lleva el nombre de la madre del rapero y productor, quien falleció en 2007, y al parecer continúa explorando en su contenido temas religiosos.

Canciones 'Donda':

- "Donda Chant"

- "Jail"

- "God Breathed"

- "Off the Grid"

- "Hurricane"

- "Praise God"

- "Jonah"

- "Ok Ok"

- "Junya"

- "Believe What I Say"

- "24"

- "Remote Control"

- "Moon"

- "Heaven and Hell"

- "Donda"

- "Keep My Spirit Alive"

- "Jesus Lord"

- "New Again"

- "Tell the Vision"

- "Lord I Need You"

- "Pure Souls"

- "Come to Life"

- "No Child Left Behind"

- "Ok Ok, Pt. 2"

- "Junya, Pt. 2"

- "Jesus Lord, Pt. 2."