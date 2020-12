¡Al infinito, y más allá! Buzz Lightyear tendrá su película

Estados Unidos.- “Toy Story” expandirá su universo, y no con un cortometraje u otra película, sino con un spin off centrado totalmente en uno de sus personajes más icónicos: Buzz Lightyear.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Pixar dio a conocer que la cinta contará los orígenes del guardián intergaláctico, y además contará con la voz de Chris Evans.

“mpulsándose a los cines el 17 de junio de 2022, Lightyear es la historia definitiva de Buzz Lightyear. Protagonizada por Chris Evans, prepárate para ir ‘al infinito y más allá.” con Lightyear”, dice el tuit acompañado con una imagen del guardián intergaláctico dentro de una nave espacial.

Blasting into theaters June 17, 2022, Lightyear is the definitive story of the original Buzz Lightyear. Voiced by @ChrisEvans, get ready to go to “infinity and beyond” with Lightyear. �� ���� pic.twitter.com/LdYXlN33sP

Chris Evans también reaccionó a la noticia a través de Instagram.

“Trabajar con Pixar es un sueño hecho realidad”, aseguró el intérprete en Instagram. “He sido un gran admirador de sus películas desde el principio. Mi equipo apenas pudo contener su emoción cuando me dijeron que Pixar tenía una propuesta para mí. Todo lo que dijeron fue ‘Buzz Lightyear"”, recordó.

Inmediatamente “Buzz Lightyear” se convirtió en tendencia en redes sociales, con los fans expresando su emoción por expandir la historia de este personaje.

Hasta el momento, Disney no ha dado más información al respecto, o si la cinta estrenará en cines o en la plataforma Disney +.

Se espera que el pasado de Lightyear se centre en el guardián intergaláctico y no en el juguete en sí, por lo que podría tomar referencias de la serie animada del año 2000, donde seguía las aventuras de Buzz en el Comando Estelar.

