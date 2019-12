Al Pacino acudió a terapia por 25 años tras el éxito de ‘El Padrino’

Estados Unidos.- Duraante una entrevista, Al Pacino aseguró que tuvo que recibir terapia para hacer frente a su repentina fama en la década de 1970 después de su papel protagónico en El Padrino.

El actor de 79 años llamó la atención del mundo después de su gran actuación como Michael Corleone, quien se transformó de un héroe de guerra en un despiadado jefe de la mafia, en la película de 1972 de Francis Ford Coppola, una gran pantalla que le valió nominaciones al Mejor Actor, en los Oscar y los Globos de Oro.

Pacino ahora ha revelado que buscó la ayuda de un terapeuta a raíz de esa película y continuó viendo a un especialista en salud mental a medida que su perfil creció exponencialmente esa década con papeles en Serpico, The Godfather Part II, en la que repitió su papel como Michael - y Dog Day Afternoon.

Hablando en el podcast de Chatter Awards de The Hollywood Reporter Awards, Pacino confesó: 'Es una gran cosa acostumbrarse’’, "Recuerdo que Lee Strasberg (director y actor) me dijo:" Querida, simplemente tienes que adaptarte ". Y simplemente lo haces. Pero no es tan simple’’.

Pacino admite que ver a un terapeuta fue una parte importante y necesaria de su vida. ‘'Revisé algunas cosas. Tuve terapia cinco días a la semana durante 25 años’’.

Más tarde, Pacino decidió reducir su carga de trabajo en la década de 1980 y solo apareció en algunas películas selectivas, incluido el clásico drama de culto ‘Scarface’, pero tuvo que volver a estar frente a la cámara con más frecuencia cuando su dinero comenzó a agotarse.

‘'Solo quería alejarme del ritmo de todo el asunto, y fue bueno para mí. Me gustó mucho. Pero entonces, como sucede, se acaba el dinero’’.

La leyenda de Hollywood encontró una manera de equilibrar su fama e hizo un regreso aclamado en el ‘Sea Of Love’ de Harold Becker en 1989, que se produjo después de un paréntesis de cuatro años.

Actualmente se puede ver a Pacino en la epopeya de la mafia de Netflix de Martin Scorsese, The Irishman, que lo vio reunirse con Robert De Niro, marcando la primera colaboración del par icónico en una escena juntos.





Fuente: www.elimparcial.com