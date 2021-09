Al son que le toque

Por cumplir con los requerimientos de estructura y forma, y respetar ciertas secuencias de la armonía tradicional, el compositor juarense José Genaro Barraza Barrón ganó una mención honorífica en el tercer Concurso Bienal de Composición de Nuevos Sones Jaliscienses Rubén Fuentes 2021.

Promovido por el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, el certamen impulsa a los compositores que escriben sones tradicionales, como los que se hacían hace 70 años.

“De 57 participantes, gané una mención honorífica por el tipo de son que escribí, que es un son al estilo antiguo, el estilo de Sierra del Tigre”, compartió Pepe Barraza, entusiasmado porque el próximo 14 de octubre estará en Ciudad Guzmán recibiendo el premio.

“Voy a recibir la mención honorífica por parte de la universidad en la tierra de don Rubén Fuentes, que la mayoría de las personas sabemos que es el pilar en la historia de la música mexicana, quien hizo posible el cambio del mariachi tradicional al mariachi moderno”, expresó.

Dijo también que fueron varios aspectos los que se consideraron a la hora de calificar las piezas, y que ‘El son de la guitarra’ -composición por la que le entregarán el premio- fue seleccionada por cumplir con la estructura y forma de una armonía tradicional, como las que se convocaron a concurso

Con 30 años de edad, quien es director del Mariachi de la Ciudad también obtuvo el Premio Chihuahua 2020 Vanguardia en Ciencia y Artes, con la rapsodia ‘Sonidos de mi tierra’.

Barraza comentó que la composición galardonada será estrenada próximamente, interpretada por el Mariachi de la Ciudad y lanzada a través de diversas plataformas.

El mariachi del que es fundador está integrado por 14 elementos originarios de Chihuahua, El Paso y Juárez.

La agrupación nacida en 2020 ya grabó su primer material discográfico bajo el nombre de ‘Aquí nace un mariachi’, con 12 temas que serán presentados en noviembre próximo.

José Genaro Barraza Barrón

Originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, nació el 19 de octubre de 1990.

Es licenciado en Música por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y actualmente cursa la maestría en Composición y Arreglo en la Universidad Tito Puente en Puebla.

A los 13 años comenzó a tocar el guitarrón, instrumento del que tiene una línea de cuerdas con su nombre.

Músico y productor, a principios de este año realizó la adaptación del tema ‘Just The Two of Us’, mismo que grabó el Mariachi Lindas Mexicanas para una producción de Netflix.

Actualmente es docente en Fundación Cultural del Mariachi.