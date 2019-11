Alcanza Seymour el amor sin usar apps

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz Jane Seymour sintió que se derrumbaba cuando su esposo decidió poner fin a su relación hace unos años, luego de dos décadas.

"Tenía un matrimonio largo y nunca pensé que acabaría", dijo la famosa, de 68 años, en una entrevista reciente, mientras promocionaba la segunda temporada de El Método Kominsky, que protagoniza con Michael Douglas y Alan Arkin.

"¿Que voy a qué? ¿Tener citas? ¿Están locos? ¿Cómo funciona esto?'', dijo Seymour, "Y entonces mis hijos me dijeron que existe esta cosa llamada Tinder y les dije: 'No, eso no va a ocurrir'''.

Pero de manera similar a su personaje en la serie de Netflix, que se encuentra con un viejo amor, el destino intervino y la famosa se tropezó con un nuevo romance.

Seymour ha estado de novia con el director de cine británico David Green desde 2014, cerca de un año después de su divorcio del cineasta James Keach, quien la dirigió en su emblemático papel de La Doctora Quinn.

"Me encontré casualmente con alguien a quien conocí 38 años antes, que había tenido un largo matrimonio y su matrimonio terminó. No fue su decisión'', contó la celebridad.

"Mi matrimonio terminó, no fue mi decisión. Nos encontramos por casualidad 38 años más tarde y nos dimos cuenta que estábamos libres, y hemos estado juntos desde entonces. Así que no tengo que estar buscando citas".

Esta experiencia fue lo que la llevó a interpretar en El Método Kominsky a Madelyn, quien se reconecta con el personaje de Arkin (Norman) en un funeral tras las muertes de sus respectivos cónyuges.

"Yo entiendo eso de tener una relación con alguien contemporáneo a uno'', comentó, "Ambos estamos lidiando con hijos mayores, ex parejas y con nuestro futuro... ¿Cuánto viviremos? ¿Cómo podemos mantenernos saludables?

"¿Cómo podemos tachar ítems de la lista de cosas por hacer antes de morir? ¿Queremos seguir trabajando o sentimos que apenas estamos comenzando? Que es el caso mío y de David''.

La intérprete laureada con premios Emmy y Globos de Oro tiene cuatro hijos y dos hijastros de sus cuatro matrimonios.

Además de actuar y de su ocupada vida familiar, diseña muebles y joyas, escribe libros, dirige una fundación benéfica y produce películas.

"Hago lo que hago porque me encanta'. Nunca pienso en esto como trabajo... se llama vivir. Así que no me veo jubilada; uno no se retira de la vida'', señaló.

De hecho, la estrella agregó que sus propios hijos a veces tienen dificultad para seguirle el ritmo.

"Por dentro tengo 20 años. Salgo con mis hijos de 23, y el otro día estuve con ellos corriendo por Europa y me dijeron: 'Mamá, ¿puedes frenar?''', recordó.

"Les dije: 'No. Este es el ritmo al que yo voy y ustedes tienen un tercio de mi edad, así que más vale que me alcancen'. Simplemente amo la vida''.