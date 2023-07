Susuky Cortez/El Diario

Chihuahua, Chih.- Este sábado 29 y domingo 30 de julio el productor, conductor, actor y músico chihuahuense Raúl Ambriz se encuentra en su tierra natal y aprovecha su estadía para compartir con sus paisanos un workshop denominado ¡Alcanza tus metas!, que durara 16 horas. Este evento se llevará a cabo en Panorama Arte, enfocado en personas de 15 años en adelante y es con cupo limitado.

En taller ofrece las herramientas necesarias para todas las personas para que aprendan a hablar en público y a desenvolverte frente a las cámaras, las personas que estén interesaras en tomar este taller aprenderán a dominar el uso del lenguaje y la expresión corporal, conocerán técnicas de actuación e improvisación útiles para la vida cotidiana y aumentarán la seguridad en su persona, así lo dio a conocer en entrevista para El Diario.

“Este taller que vengo a dar este fin de semana es la tercera vez que lo imparto en Chihuahua, y habitualmente vengo con todo el gusto a poder brindar mis conocimientos a esas personas que buscan desenvolverse con facilidad, es cupo limitado a quince personas”, dijo.

Raúl dijo que cada taller que ha impartido, le ha dejado un buen sabor de boca. Por eso, invita a las personas que se interesen en vivir esta experiencia y puedan tomar este curso.

“Este taller es para cualquier persona que quiera aprender sobre actuación y expresión corporal. Me gustaría que también tomen el taller, personas que no dedican al medio de la comunicación porque a veces se me han acercado médicos, abogados, quieren aprender a desenvolverse en público, o que los invitan a una entrevista y se les dificulta expresarse, o incluso ahora con las redes sociales al realizar un en vivo, y justo este taller aborda estos temas que todo esto es muy útil para cualquier persona”.

“Es muy gratificante el poder brindarle a la gente de Chihuahua herramientas que van de la mano lo que yo estudie en la carrera, en la licenciatura en teatro, con la trayectoria que tengo en teatro, cine y mi experiencia trabajando en Televisa”, indicó.

¡Alcanza tus metas!, es un taller intensivo de 16 horas en el que Raúl comparte sus conocimientos de toda su trayectoria. Los horarios del primer módulo son de 10 am a 2 pm y el segundo es de 4 pm a 8 pm. Ambos días es el mismo horario y tiene un costo de 2, 299 pesos. Para inscribirse y saber información sobre el taller deben enviar un mensaje vía Whatsapp al número (614) 1413031. La mejor inversión que puedes hacer, es la que haces en ti.

Raúl Ambriz lo respalda una amplia trayectoria dentro del medio del entretenimiento, adquiriendo herramientas necesarias que lo llevaron a ser en la actualidad uno de los coordinadores de producción de Televisa San Ángel de diferentes programas de comedia y entretenimiento en la CDMX.