Alec Baldwin asegura que Halyna Hutchins pidió disparar

Archivo / Agencia Reforma / El actor Alec Baldwin se defiende y, a través de sus abogados, asegura que la directora Halyna Hutchins le pidió que disparara como estaba en el guion

Ciudad de México.— Alec Baldwin está buscando a toda costa deslindarse de las acusaciones en su contra por la muerte de la cineasta Halyna Hutchins.

Este viernes, el actor presentó un reclamo en contra de la producción en la que acepta que hay un responsable, pero niega ser él.

"Este es un caso raro en el que el sistema se descompuso y legalmente alguien debería ser considerado culpable por las trágicas consecuencias. Esa persona no es Alec Baldwin", dijo su abogado Luke Nikas en un documento.

Los litigantes del actor también argumentan que Alec sólo siguió instrucciones de la misma Halyna y detallan cómo es que ella le indicó al actor que sostuviera el arma más arriba, hasta que le apuntara.

"Él no dijo que el arma estaba fría cuando en realidad contenía una bala real; no cargó el arma; no revisó las balas en el arma; no las compró; él no las hizo ni dijo que eran falsas; él no estaba a cargo de la seguridad de las armas en el set.

"No contrató a la gente que suministró las balas ni revisó el arma; y no jugó ningún papel en el área de utilería de la película. Cada uno de esos trabajos fue realizado por otra persona", aseguró su defensa.

Argumentó que en el set, el histrión sólo obedeció órdenes para realizar la escena tal y como estaba marcado en el guion, sin que él ni la directora sospecharan que el arma contenía balas reales.

"Al dar y seguir estas instrucciones, Hutchins y Baldwin compartían una creencia fundamental y vital: que el arma estaba fría y no contenía balas vivas. Baldwin le preguntó a Hutchins si quería verlo disparar el arma, como requería el guion. Ella respondió que sí".

La demanda también revela que a Baldwin le pagaron 250 mil dólares por actuar y producir el filme, por lo que intentó que la película fuera terminada en honor a Hutchins y que las ganancias se otorgaran a su viudo e hijo.

Halyna murió en octubre del año pasado durante las grabaciones de la película Rust, cuando Alec Baldwin disparó un arma que contenía balas reales y no salvas como las que normalmente usan en las cintas.

Cuando ocurrió la tragedia, el actor se puso en contacto con el viudo de la cineasta, manteniendo una buena relación, hasta que Baldwin dio una entrevista en la que aseveró no sentir culpa, la cual provocó que el esposo de Halyna lo demandara.