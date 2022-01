¿Aleida Núñez tiene un 'sugar daddy'? La actriz lo explica

En días pasados, la actriz Aleida Núñez publicó en su cuenta de Instagram distintas fotografías de sus lujosas vacaciones alrededor del mundo, donde se le vio pasear en sitios como Dubai o Estambul.

La actriz no viajó sola, pues estuvo acompañado del empresario estadunidense Bubba Saulsbury, de 51 años de edad y quien posee una gran fortuna.

Por ello, todos los fans comenzaron a especular que se trataba de su ‘sugar daddy’. Sin embargo, la actriz desmintió esto en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para De Primera Mano.

"Efectivamente, yo no tengo la necesidad, soy una mujer que ha sido independiente desde hace muchos años, desde los 16 años trabajo”

Nuñez contó que lo conoció en San Miguel de Allende y que él ha viajado varias veces a México para visitarla.

"Yo lo conocí por medio de una amiga en común, nos conocimos en San Miguel de Allende porque ella me lo presentó. Eso fue en octubre del año pasado y a raíz de eso ha viajado a México varias veces para visitarme, conocernos, salir y platicar. Yo le comenté que tenía el plan de irme a Asia, a los Emiratos Árabes y a Turquía. Entonces, platicando de eso él me dijo que quería hacer ese viaje y que por qué no lo hacíamos juntos. Fue cuando decidimos irnos juntos. La pasamos súper bien.

Finalmente, aclaró que prefiere no ponerle título a su relación porque ellos saben cómo están llevando las cosas.

"No es lo que publicaron. Estamos viviendo una etapa muy bonita, conociéndonos, viajando. No me gustaría dar una declaración poniéndole un título porque él y yo sabemos perfectamente lo que estamos llevando y cómo lo estamos llevando, y no quiero publicar más”