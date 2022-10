Alejandra Guzmán regresa a los escenarios tras caída

Archivo / Agencia Reforma / Alejandra Guzmán se siente recuperada luego de dislocarse la cadera durante un concierto en el Centr Kennedy

Ciudad de México.— La cantante Alejandra Guzmán demostró que se encuentra activa en los escenarios y en la música tras el accidente que tuvo en su presentación desde el Centro Kennedy a finales de septiembre.

Después de dislocarse la cadera en pleno concierto, la "Reina del Rock" demostró estar recuperada luego de la caída que la llevó al hospital.

Este lunes, la intérprete de "Mala Hierba" publicó varias historias en su cuenta de Instagram para mostrar algunos momentos de su reciente concierto en Pachuca, donde cautivó a sus fans con un recuento de sus éxitos.

"La Guzmán" detalló a Ventaneando que se siente muy bien pese a las dificultades que pasó en Washington, sin embargo, ahora cuenta cómo fue su experiencia y que su público es su motivación para continuar activa en la música.

"Nunca pensé que en el Kennedy Center me fuera a pasar pero pasó y fue un dolor espantoso. Ahora que estuve en Pachuca no me pude contener, mi medicina es la gente, mis fans son los que llenan de regalos y detalles", dijo la cantante.

La rockera comentó que conocía las posibilidades del accidente debido a las múltiples cirugías que ha pasado, por lo que se mantuvo tranquila a su llegada al hospital.

"A pesar del dolor yo podía estar consciente, yo creo que otra persona se hubiera desmayado pero cuando llegué al hospital les expliqué que soy muy fuerte", comentó.

Alejandra Guzmán desmiente "audios filtrados"

Durante el programa de televisión, la cantante reveló que los audios donde presuntamente "hablaba con un hombre" de manera sugerente en realidad eran parte de la promoción de su reciente sencillo "Tuya".

De acuerdo con las declaraciones de Alejandra Guzmán, ella misma fue la de la idea de filtrar la supuesta conversación, esto para llamar la atención y así publicitar su nuevo tema.

"Esos audios son de la letra de la canción 'Tuya', los chismes salen rápido y es una buena manera para que se enteren y sirvió, hay que aprovechar cómo se hacen las cosas", dijo.

El videoclip del reciente sencillo de la rockera ya se encuentra disponible en YouTube, asimismo, la canción ya puede descargarse en plataformas digitales.

Alejandra Guzmán se presentará en más ciudades de México, esto previo a su llegada a Las Vegas, donde iniciará una serie de conciertos en el Venetian Resort, siendo la primera artista mexicana en presentar su residencia en dicho espacio.