Aleks Syntek graba con Kate Pierson tema en apoyo a niños de la frontera

Ciudad de México.- El cantautor mexicano Aleks Syntek grabó un tema al lado de Kate Pierson, vocalista de la banda The B-52’s, en apoyo a los infantes que han sido separados de sus padres y se hallan en la frontera entre México y Estados Unidos.

"La canción habla sobre la paz y la compasión. Está próxima a salir en plataformas digitales y será para apoyar a los niños que están en la frontera y que fueron separados de sus familias”, explicó Syntek.

Lo que se recaude de la venta del tema será donado a una fundación a cargo de los niños y niñas en la frontera. De acuerdo con el intérprete de éxitos como Intocable y Tú necesitas, ahí se preocupan porque ellos se encuentren en buenas condiciones de salud mientras regresan al lado de sus padres.

Se trata de una institución estadunidense que brinda ayuda a los latinos. Y aclaró que este apoyo lo realiza a título personal y externo a la disquera que lo representa. “Es un proyecto internacional que saldrá tanto en Estados Unidos como en México".

"No es para contar ningún tipo de situación política sino para recordarle a la gente que los niños están por encima de cualquier interés político, que no tienen nacionalidad porque son responsabilidad de todos”.

Dijo que fue Kate Pierson quien le propuso hacer juntos la canción y no es para protesta o como sinónimo de queja.

"Solo es para hacer conciencia”, subrayó el exponente que hasta hace unos meses fungía como Embajador de Buena Voluntad de la UNICEF.

En otro tema, externó su interés de participar musicalmente en la secuela de la película mexicana Sexo, pudor y lágrimas, a 20 años de su estreno, aunque el director de cine Antonio Serrano no se ha comunicado con él.

Con respecto a su posición frente a la música urbana y el reggaeton, consideró que se han malinterpretado sus declaraciones.

"Hablo como papá y seguiré tratando de que los niños estén cerca de un entretenimiento dirigido a ellos y no al entretenimiento adulto. En la música como en el teatro y el cine tenemos que ser cuidadosos como papás. A veces no está bien permitir que tengan acceso a cosas que no son para su edad, eso es todo”.

Finalmente, sobre el proyecto musical que tenía con el fallecido músico mexicano Armando Vega-Gil, informó que lo continuará con la escritora Beatriz Rivas, quien fue amiga del exintegrante de Botellita de Jerez.