Alessandra Ambrosio es una mamá con estilo

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Para la actriz y top model internacional Alessandra Ambrosio, ser mamá es lo mejor que le ha pasado en la vida, una maravillosa experiencia que, asegura, es la prioridad que disfruta al máximo cada día.

En entrevista exclusiva con Moda REFORMA durante su reciente visita a México para presentar la campaña que protagoniza con GNP Seguros y en la que se incluyen frases nuevas como "Respirar es Increíble" o "Bailar es Increíble", la beldad aseveró que después de la pandemia del Covid-19, vivir el presente y el ahora, y disfrutar al máximo su familia, sin concentrarse tanto en el futuro, son parte principal de su estilo de vida.

"Para mí, lo realmente importante es estar con mis hijos. Durante la pandemia pudimos pasar más tiempo con la familia y los seres queridos, y valoramos lo que es estar juntos y dedicarles tiempo.

"Porque antes, por motivos de trabajo, nos pasábamos fuera de casa alejados de la familia. Así que, al menos para mí, quiero seguir pasando el mayor tiempo posible con mis hijos, brindarles tiempo de calidad, quizá ya no viajar tanto y no aceptar todo lo que se presente si no tengo el tiempo suficiente para hacerlo porque creo que el mundo regresó (de la pandemia) de una forma 'loquísima' en velocidad", consideró.

Alessandra, quien es madre Anja Louise, de 14 años de edad y de Noha Phoenix, de 10, agregó que disfrutar plenamente cada día y cada instante, y procurar hacer todas las cosas con una intención también forman parte de su actual filosofía.

"Disfruto despertar y ver a mis hijos, llevarlos a la escuela y convivir con mi familia y mis amigos. Y, sin duda, trabajar me hace muy plena y feliz", subrayó.

En cuanto a salud y belleza, consideró que el haber estado en casa por dos años por motivo de la pandemia motivó a la humanidad a cultivar el alma y el espíritu, además de procurar, ante todo, la salud física y mental.

"Fue maravilloso que pudimos aprender cosas nuevas y que tuvimos tiempo para hacer actividades y disciplinas que nos gustan o llaman la atención. Pudimos reflexionar sobre lo que realmente nos gusta y nos hace felices. Hubo quien quiso aprender a pintar, a tocar un instrumento o a ponerse a escribir. ¡Y eso fue muy importante para el desarrollo de la mente y el alma!

"Yo hice muchísimo yoga, diseñé un pequeño espacio para meditar y hacer respiraciones confortables y también tomé clases en línea de baile", contó la nacida en Erechim, Río Grande del Sur, Brasil.

Y para seguir manteniéndose bella y saludable, la modelo, que del 2004 al 2017 formó parte del exclusivo grupo de ángeles de la firma Victoria´s Secret, destacó la importancia de alimentarse con comida fresca para cuidar el cuerpo, beber agua en abundancia para estar bien hidratados y dormir bien.

"Mucha gente no le brinda la importancia necesaria al descanso de la hora de dormir. Y debemos cuidar muchísimo el sueño de cada día porque, a largo plazo, dormir bien es lo que hace una gran diferencia en tu cuerpo y mente", puntualizó la beldad latina.