Alex Lora está de fiesta: celebra 70 años con gira y álbum

CDMX.- Emblema vivo del rock nacional, Alex Lora acaba de cumplir 54 años con El Tri, pero como a él le gustan los números cerrados, alista una serie de proyectos para conmemorar en el 2023 cinco décadas y media gritando en todos los escenarios: "¡Que Viva el Rock & Roll!

Una bioserie que actualmente desarrolla con Luis Kelly (realizador del documental de Lora Esclavo del Rocanroll) y un nuevo álbum (ya grabado) son los primeros pasos encaminados al magno festejo, adelanta sonriente el rockero en visita a Grupo REFORMA que transcurrió entre preguntas, bromas y canciones.

"Me siento muy contento de festejar y el 1 de diciembre festejaré mi cumpleaños número 70 en Las Vegas, con un concierto en el auditorio del hotel Virgin, rocanroleando con la banda, qué mejor forma de hacerlo", dice Alex Lora.

Por ahora, lo que resta del año estará de gira tocando y cantando su disco número 53, Que Chingón (el primero lanzado directamente al formato digital), con recitales en Estados Unidos, en venues de Denver (11 de noviembre), Salt Lake City (12), Atlanta (19), Chicago (23), Houston (25), Dallas (26), entre muchos otros.

"Por eso se llama así el disco y por eso la rola. Para nosotros es algo muy chingón escuchar en una tocada las canciones que grabamos, en su momento, cada quien en su casa, porque cuando lo grabamos, en ese momento estaban todos los protocolos y las restricciones.

"Siguiendo todas esas cosas que había que cuidar, lo hicimos, tenemos participación de tres rockeros: Cirilo, de España; mi compadre Marcelo Mota, de Perú, y Mario Ian, de Rata Blanca, de Argentina. ¡Y qué chingón poderlo oírlos!", expresa Alex Lora.

Su nueva rola: 'Presidente'

Justo de este nuevo álbum se desprende el sencillo "Presidente", tema que el cantautor comparte que fue ideado tras una puntada que dijo en un programa con Adela Micha y que, tras hacerse viral, decidió ponerle música y grabarla.

"Cuando era niño, le dije a mi mamá: Mamá, quiero ser presidente/ Mi jefa, inmediatamente / Me comenzó a preguntar /¿Qué estás pendejo? /¿Qué estás drogado? / ¿Estás idiota? /¿O mariguano? /¿Estás borracho? /¿O masturbado? /¿O tienes mierda en la cabeza? / Son muchos requisitos / Mejor no quiero, mamá /¡Ah!, son muchos requisitos / Mejor no quiero, mamá / Yo ya no quiero, mamá / Yo no quiero ser presidente / No, no, no quiero, mamá", canta Lora guitarra en mano.

El legendario líder del otrora Three Souls in My Mind señala que su conexión con la audiencia popular, al que llama cariñosamente "raza", es gracias a que los mensajes y sentido de sus canciones, pareciera, ya están en el inconsciente de sus escuchas.

Por ello, no ha dejado, en ninguno de todos sus materiales discográficos, de hablar de todos aquellos temas que le preocupan e interesan, como la crisis, el mal gobierno, la censura y, por supuesto, México como un País de gente valiosa, chingona, pues, afirma.

Alex Lora ha sabido trascender en una industria que ahora está comercialmente dominada por el reguetón.

Su postura es clara: hay mercado para todos, pero aunque los reguetoneros no lo quieran aceptar, la base de su música es el rock.

Lora es desde hace ya varios años una figura que colabora activamente en pro de las acciones de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), la cual lo ha distinguido con la máxima distinción, la presea Gran Maestro, que han recibido compositores como Armando Manzanero, Joan Sebastian o Juan Gabriel, entre otros.