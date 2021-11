Alfareros chihuahuenses ‘moldean’ sus sueños

Cortesía

El talento chihuahuense se hizo presente en la entrega del 44to Premio Nacional de la Cerámica, en Tlaquepaque, Jalisco, evento que convocó a poco más de 500 concursantes procedentes de los diferentes estados del país.

Los artesanos inscribieron cerca de 2 mil 200 obras para participar en el certamen, entre ellos resultaron ganadores tres talentosos alfareros, oriundos de la comunidad de Juan Mata Ortiz quienes obtuvieron el premio en tres diferentes categorías del certamen.

La entrega del 44 Premio Nacional de la Cerámica en las diferentes categorías se llevó a cabo el pasado viernes 29 de octubre en el Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio en San Pedro, Tlaquepaque Jalisco.

Los artesanos concursantes procedentes de Michoacán, Zacatecas, Estado de México; Morelos, Chihuahua, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, Puebla y Querétaro entre otros; presentaron obras que compitieron en las categorías: cerámica contemporánea, alfarería vidriada sin plomo; cerámica tradicional; escultura en cerámica; cerámica en miniatura; cerámica navideña y figura en arcilla.

Nicolás Ortiz Ortega | Categoría Figura en arcilla

El primer lugar en la categoría “Figura en arcilla”, fue para Nicolás Ortiz Ortega, quien inició a los 18 años y ya cuenta con 11 años de trayectoria en la alfarería.

quien en entrevista para El Diario compartió qué lo motivó a participar en este concurso y su sentir de obtener el primer lugar del Premio Nacional de la Cerámica.

“Llevo tres años participando en este premio, para mí es algo muy especial poder ser parte de este certamen, el cual me motivó el dar a conocer mi trabajo, así como el trabajo que se hace en Mata Ortiz; que la gente conozca la tradición, la elaboración de las piezas que son cien por ciento hechas a mano sin ninguna máquina, y claro tener algún día la dicha de poder ganar y hoy lo logre, agradezco el apoyo de mi familia, mi esposa mi hijo, mis padres, mis hermanos y amigos”.

“Me siento feliz, es algo inexplicable, cuando me llamaron para decirme que había sido ganador es algo muy bonito, me siento orgulloso de mi trabajo de poner en alto al Estado de Chihuahua al municipio de Casas Grandes y mi tierra, mi pueblito querido Juan Mata Ortiz”, contó emocionado el talentoso alfarero de 29 años de edad.

Virginia Lozoya Delgado | Categoría Cerámica en miniatura

El segundo lugar en la categoría “Cerámica en miniatura” fue para Virginia Lozoya Delgado quien cuenta con 30 años de trayectoria, y durante la entrevista dijo estar muy contenta por el premio obtenido, ya que es el tercer premio que gana de este certamen, entre otros premios más que ha ganado gracias a su talento.

Contó que fueron alrededor de 15 días los que le llevó realizar las tres piezas, el cual lleva todo un proceso.

“Hice una cazuelita donde están los pajaritos que simule como el noviazgo y después acomode la pieza que utilizaban para la ceremonia del matrimonio, y por último la del divorcio, surge debido a que a veces se me quiebran las piezas matrimoniales y para no desperdiciar las piezas y no perder el tiempo que ya había ocupado ahí, es por eso del título”, reveló.

Rubén Lozano Lucero | Categoría tradicional bruñido

El tercer lugar en la categoría Tradicional bruñido, lo obtuvo Rubén Lozano Lucero quien cuenta con más de 30 años de trayectoria, aseguró sentirse muy contento de obtener el premio y reconocimiento a su trabajo.

“No es el primer premio que gano, fui el primero en participar con esta cerámica en el año 1993 en los concursos nacionales, así que estoy contento”, comentó en entrevista para El Diario.

Compartió que la pieza bruñida lleva todo un proceso de secado, lijado y con el grafito le da el brillo y contó que le deja esta pieza en lo personal.

“Me da orgullo rescatar la cultura de Paquimé, porque no nos enseñó nadie a trabajarla, no tuvimos cursos, ni escuelas de cómo fabricar la pieza, solos aprendimos y éramos más rústicos que ahora”