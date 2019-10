'Alfred' llega hoy a Latinoamérica

Starzplay, el servicio de streaming premium del canal Starz, ha anunciado el lanzamiento de los 10 episodios de la esperada serie de drama y acción, Pennyworth en Latinoamérica, Alemania, Reino Unido, Italia, Irlanda, España, Bélgica, Luxemburgo y Austria hoy viernes. De Warner Horizon Scripted Television, la serie original de DC sigue a Alfred Pennyworth (Jack Bannon), un antiguo soldado británico de la SAS -Special Air Service- en sus años 20, quien forma una compañía de seguridad en el Londres de los años 60, y comienza a trabajar con el joven billonario Thomas Wayne (Ben Aldridge) quien aún no se convierte en el padre de Bruce Wayne.

Además de Bannon y Aldridge, la serie es protagonizada por Emma Corrin (The Crown), Emma Paetz (Gentleman Jack), Hainsley Lloyd Bennett (Eastenders), Ryan Fletcher (Outlander), Dorothy Atkinson (Hanna) y Jessica Ellerby (This time Away).

Es una serie basada en personajes de DC creados por Bob Kane y Bill Finger, está compuesta por 10 episodios de Warner Horizon Scripted Television y fue producida por Bruno Heller, (Gotham, The Mentalist, Rome) y Danny Cannon (Gotham, y la serie CSI).

La serie será distribuida internacionalmente por Warner Bros. International Television Distribution.

El servicio de transmisión premium Starzplay está disponible en Izzi y la aplicación de Apple TV en México, brindando a los suscriptores acceso a series aclamadas como Mr. Mercedes, The Act y Das Boot junto con su creciente selección de originales exclusivos de Starz el mismo día de su lanzamiento en EUA, incluyendo The Spanish Princess, The Rook y la galardonada Vida así como películas exitosas como The Hunger Games: Catching Fire y The Mask of Zorro.

Los suscriptores del canal Starzplay en la aplicación Apple TV pueden ver en línea o disfrutar de descargas sin conexión de sus programas y películas favoritas disponibles a través de Starzplay, que está disponible en iPhone, iPad, Apple TV y televisores inteligentes Samsung seleccionados.

En México, los clientes de Izzi que agregan la suscripción STARZPLAY a su paquete pueden ver el contenido a pedido en los dispositivos compatibles (decodificador, Smart TV, teléfono inteligente y tabletas iOS / Android, PC / Mac y Chromecast).





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx