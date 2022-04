Alfredo Adame anda de 'rabo verde' con Myrka Dellanos

Alfredo Adame se puso a sudar y hasta colorado se vio cuando admitió para La Mesa Caliente de Telemundo que durante muchos años estuvo enamorado de Myrka Dellanos. Aseveró que lo sigue estando, porque ella es una mujer hermosa.

El famoso actor y conductor de televisión contó que su enamoramiento por Myrka Dellanos viene de antes de que él fuera famoso en el mundo del entretenimiento. Contó que él la veía cuando trabajaba en Primer Impacto y decía: “Buenos días soy Myrka Dellanos Loinaz, era más sensual que yo escuchaba en todo el día”.

Myrka se puso colorada también y Alfredo Adame no paraba de sudar. Se nota que el actor aún se pone nervioso ante el sólo hecho de hablar con la conductora de La Mesa Caliente, programa de Telemundo que está despuntando en la opinión pública.

Pero la galantería de Alfredo Adame fue más allá porque estando al aire le lanzó tremendo piropo a las conductoras del programa, porque les dijo: “La primera queja que tengo, es que a mi me dijeron que era un programa de televisión y no una caja de bombones“. Myrka Dellanos y el resto de conductoras rieron deleitadas.

Dicen que Alfredo Adame tiene novia

Según destacó Mezcalent, Alfredo Adame finalmente confirmó su noviazgo con Magaly Chávez, ex participante del reality “Enamorándonos” y quien es 27 años menor que él, pues aunque el actor había sido captado muy acaramelado con ella semanas atrás en las páginas de una revista, él decía que sólo estaban saliendo.

“Que se busquen una ‘sugar mami’ como lo hice yo”, dice con humor. “Empezamos a salir otra vez y a escondidas, besitos de novieros y todo el rollo. No ha habído sexo para que no anden de chismosos. No, porque yo soy a la antiguita y ella también”.

“Ella lo primero que me dio a entender, porque me dijo aquí nada de ‘mi crush’, ‘mi vida y mi cielo’ y luego no. Aquí, si le vas a entrar, le vas a entrar serio y formal’, y entonces yo que soy un hombre muy formal, pues me fui con tiento, ya hace un mes que nos cacharon y pues ya no hubo de otra”.

El conductor fue el padrino en la inauguración de la clínica “Sonrisa Perfecta” del Dr Gamma, donde salió en defensa de su novia explicando que ella no es una “vampiresa”. “Y bueno, se empeñaron en hacerle una imagen de ‘femme fatal, de ‘vampiresa’ y todo, pero es una niña boba, es una niña fresa. Yo le voy a cambiar la imagen que le hicieron en ese programa y en otros como de ‘vampiresa’.

Por su lado, a Magaly no le importa que el mexicano esté involucrado en tantas polémicas.

“Me gusta su carácter, me gusta que no se deje de la gente porque yo también soy así, y cualquiera si nos ofenden respondemos, pero sí estamos tranquilos, todos tranquilos”.

Y aunque la pareja dice querer llevar las cosas con calma, Magaly comparte que ya han hablado sobre la posibilidad de tener hijos. “Sí queremos, sí queremos, ¡claro! Yo no tengo bebés, yo no tengo hijos, entonces sí me gustaría. Antes quería cuatro, ahora ya estamos platicándolo y yo creo que con uno o dos, máximo”.