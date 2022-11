Alfredo Adame llega a Only Fans con Sabrina Sabrok

Ciudad de México.- El presentador de televisión, Alfredo Adame, llega a la plataforma de contenidos eróticos de Only Fans acompañado de Sabrina Sabrok, con quien posará en su primera publicación.

Así lo confirmó el periodista Gabriel Cuevas en Fórmula Espectacular y detalló que Adame es el primer talento en sumarse al proyecto de producción erótica de Sabrina Sabrok, quien fue considerada como una experta en estos contenidos.

“Alfredo Adame va a sacar Only Fans y Sabrina va a ser su productora, va a crear su propia casa productora para Only Fans y Porno, y me confirmó que Alfredo Adame va a ser uno de sus talentos, ya firmó con la tía Sabrina”, declaró Cuevas.

Adame en Only Fans

Alfredo Adame no será el primer famoso en incursionar en el mundo erótico de este tipo de plataformas digitales que, según sus modelos, son bastante redituables económicamente.

Tal es el caso de Sabrina, quien declaró para Chisme No Like que las entradas de dinero de su cuenta inician con la suscripción pero se incrementan cada que comparte videos privados o saludos con sus usuarios, por los que llega a cobrar hasta 600 dólares.

Mientras que, Cuevas informó que, recientemente la modelo ya no hace presentaciones públicas dadas las ganancias de su Only Fans, cifra que mantuvo oculta.

“Sabrina dice que ya no hace presentaciones porque con Only Fans ya es suficiente, le sale más barato tomarse fotos y es más redituable”, declaró el periodista.

A través de Facebook Live, el presentador informó que una amiga cercana lo invitó a unirse al mundo de Only Fans con una primera publicación que causaría impacto, pero no detalló si sus participaciones serían ocasionales o si tendrá una cuenta particular.

“Me está hablando una amiga, un cuerpazo de mujer y me dijo: ‘Ayúdame, quiero hacer mi primer OnlyFans contigo’, o sea que salgamos encuerados y yo tapándome con una hojita, entonces creo que lo vamos a hacer en un mes más o menos, la entrada a Only Fans”, confirmó.

Famosos en la plataforma

Así como Adame, otros famosos como Fernando Carrillo, Alfredo Gatica y Jonathan Becerra ya se han sumado a la tendencia de crear contenido erótico; mientras que, en el caso de las mujeres, nombres como el de Celia Lora o Sugey Ábrego, figuran entre las mejor pagadas.