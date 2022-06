Alfredo Adame planea reconciliación con sus hijos y no volverá a pelear

CDMX.- Tras ser el ganador de un millón de pesos en un reality show, el actor y presentador de televisión Alfredo Adame, reflexionó sobre las barreras que ha construido en el entorno familiar y planea reconciliarse con sus hijos.

En las declaraciones que dio a cámaras de Sale el Sol, en el aeropuerto de la Ciudad de México, el actor señaló que intentará hacer las paces únicamente con su descendencia, después del divorcio y los escándalos con su exesposa, la actriz mexicana Mary Paz Banquells en 2018.

“Por supuesto que voy a arreglar el asunto con mis hijos, nada más con ellos y a seguir mi vida”, recalcó.

Por otra parte, el actor de ‘Por amar sin ley’ se arrepintió de las acciones que ejerció contra sus hijos y explicó que es momento de dialogar. Incluso, comentó que sus hijos volverán a ser ‘Adame’, después de desconocerlos.

“Entonces creo que ya llegó el momento de pactar la rendición con ellos [...] ya ves que hasta los desheredé y los desconocí y los corrí de mi casa. Sí, ya son Adame.

Participación en marcha de orgullo LGBTQ+

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre el acompañamiento de Alfredo Adame a su hijo Sebastián Adame en la marcha gay. El actor señaló que está completamente disponible y defenderá a su hijo de quien lo critique por su orientación sexual.

“Sí voy, claro [...] Lo que le dije el día que me dijo que era homosexual, le dije ‘te amo, te quiero, te adoro, te apoyo y, el día que el primero te falte al respeto, le rompo la…’ Así de claro’”, señaló.

Cabe destacar que Sebastián Adame declaró sentirse preocupado por su padre, Alfredo Adame, y le aconsejó ir a terapia después de las peleas en la calle y los enfrentamientos mediáticos que llegaron a los golpes.

De tal manera, el archienemigo de Carlos Trejo señaló que modificará su comportamiento y evitará los enfrentamientos tanto mediáticos como físicos, de los cuales ha sido protagonista en los últimos años.

“No cambié, regresé a mi esencia. Ya no me voy a enganchar, ya no me voy a pelear con nadie, ya no voy a hacer pues todos esos rollos”, señaló.