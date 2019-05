Alianza contra el apocalipsis

Ciudad de México.- La humanidad se ha visto amenazada en incontables ocasiones, pero afortunadamente siempre ha contado con superhéroes, alienígenas, robots y mutantes para evitar el Fin de los Tiempos.

Ahora, en Good Omens, la serie que este viernes estrena Amazon Prime Video, quienes tratarán de impedir el apocalipsis son dos atípicos representantes del Cielo y el Infierno... literalmente.

Ellos son el demonio Crowley (David Tennant) y el ángel Aziraphale (Michael Sheen), quienes, al enterarse del nacimiento del anticristo, deberán prevenir una batalla interdimensional de proporciones épicas.

"La idea original de la novela es fantástica: tienes a un ángel y a un demonio que supuestamente son enemigos, destinados a pelear por toda la eternidad, pero que terminan enamorados de la Tierra.

"Se llegan a enamorar tanto de la humanidad y de lo que significa ser humano, que no les importa revelarse ante sus jefes para salvar al mundo. Es una premisa increíble", señaló Sheen en entrevista exclusiva.

Basada en la novela de culto "Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter", autoría de Neil Gaiman y Terry Pratchett, la serie promete ser un evento televisivo sin precedentes.

Dentro de sus seis episodios, la gente verá a Crowley y Aziraphale viajar por el Jardín del Edén, el Arca de Noé, la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial y el SoHo neoyorquino de los 60.

"Gaiman se las ingenió para tomar estos momentos extraños, ese mundo tan alocado, y estructurar una historia novedosa. Quizás no es el mismo relato que el libro, pero definitivamente suceden en el mismo mundo.

"Tanto el libro como la serie pareciera que convergen en la misma línea temporal. Nadie pudo adaptar la novela tan bien como Neil, pues supo mantener la claridad y peculiaridad de la premisa", subrayó Tennant.

En el camino, la dupla se topará con varios personaje coloridos, como el Arcángel Gabriel (Jon Hamm), la médium Madame Tracy (Miranda Richardson) y la joven bruja Anathema (Adria Arjona).

"No podrías tener a un antagonista y un protagonista tan polarizados como el Cielo y el Infierno. No existen áreas grises entre ambos. Sin embargo, estos seres se dan cuenta que ningún extremo es bueno.

"Valoran lo que hay en medio, ese lugar lodoso e imperfecto donde todos vivimos, y luchan para que nadie lo destruya. Esa es quizás una gran lección para la sociedad donde vivimos ahora", reflexionó Hamm.

Bajo la dirección de Douglas Mackinnon, los seis capítulos mezclarán humor negro, drama, fantasía, ciencia ficción y terror, además de un amor fuera de lo normal entre la dupla central.

"Cuando estaba diseñando la serie, realmente la construí pensando en una historia de amor. No es algo sexual ni se la pasan tomados de la mano. Los ángeles y los demonios, al final del día, no tienen género.

"No recuerdo cuál fue la última vez que vi a dos hombres sanos y cuerdos tener una relación de amistad genuina", redondeó Gaiman, quien además de escribir el show funge como productor ejecutivo.