Alice Cooper no pierde el tiempo; se prepara para el Domination y estrenar Rise

Ciudad de México





Con 71 años de vida y medio siglo en la escena del rock mundial, Alice Cooper no pierde el tiempo. El originario de Detroit, Michigan, tiene claro que su vida profesional es una prioridad que lo nutre de forma personal y lo empuja a hacer nuevos proyectos. La banda que tiene su nombre lo ha llevado por casi todo el mundo, pero es The Hollywood Vampires, su grupo con Johnny Depp y Joe Perry, el que lo tiene de nuevo bajo los reflectores.





En junio, el proyecto que comenzó como un grupo pequeño que tocaría en los bares de Los Ángeles para hacer homenaje a aquellos músicos ya fallecidos con los que en algún momento bebieron una copa, lanzará su segundo disco de estudio bajo el nombre de Rise, en el que cada uno de los integrantes trabajó a distancia, congregando el sonido que les da identidad.





La cosa con este este disco en particular, con Johnny y Joe, es que todos estuvimos trabajando de manera separada todo el tiempo. Yo estoy de gira la mayor parte del tiempo, Johnny estaba haciendo una película, Joe andaba con Aerosmith y durante ese tiempo estuvimos escribiendo por separado, ellos me mandaban canciones a mí, yo me sentaba y les ponía música o letra y se las regresaba, o ellos a las mías (...) fue una operación a larga distancia”, señaló Cooper en entrevista con Excélsior desde Phoenix, Arizona.





Su primer disco, titulado como la banda, fue un tributo a aquéllos con los que, en algún momento, Cooper, Depp y Perry, así como sus invitados —Paul McCartney, Dave Grohl, Slash, Perry Farrell, Zak Starkey (hijo de Ringo Starr) y Robby Krieger—, compartieron un trago y ya murieron. Rise se trata de las propias emociones de los integrantes, de sus intereses y de sus vivencias, como se escucha en Who’s Laughing Now?, el primer sencillo, que salió el 22 de abril.





Una de las cosas que hice en este disco fue incitar a Johnny a que escribiera muchas de sus frustraciones. El año pasado todo mundo lo atacó, lo destruyeron en la prensa y todo lo que leía sobre él eran mentiras, y creo que escribió sus canciones como una manera de defenderse, así que ¿quién se ríe ahora? Lo que hizo fue algo así como ‘ok, ya aguanté todo su abuso hacia mí y ahora estoy de gira con Alice y Joe, y haciendo películas, lo que quiere decir es que pasé por todo eso y ahora, ¿quién se ríe?’. Siguió su vida siendo uno de los mejores actores que hay, toca la guitarra en una banda.





No hay que creer en las noticias falsas (fake news), hablamos de ellas todo el tiempo pero, no tendríamos que creerlas ciegamente. Estábamos en Moscú y vimos una publicación que decía que Johnny estaba completamente fuera de forma porque estaba deprimido, que pesaba 100 libras (40 kilos); nos la pasamos riendo porque nada de lo que leíamos era verdad, porque para ser un hombre deprimido, alcohólico y con ese peso se veía muy bien, lo bueno es que mantuvo su sentido del humor”, agregó entre risas el músico.





Si bien Rise contiene 14 canciones originales, tres son tributos que Depp y Perry quisieron hacer a David Bowie, Jim Carroll y Johnny Thunders con Heroes, People Who Died y You Can’t Put Your Arms Around a Memory.





Joe quería tener una canción en la que pudiera cantar, así que decidió que sería una canción de Johnny Thunders —You Can’t Put Your Arms Around a Memory— la que quería hacer, porque era un gran fan de él. Johnny dijo: ‘hagamos Heroes, de Bowie, y la cantas tú Alice’ y le dije que no, que él tenía que cantarla. ‘Yo no canto’, me respondió, a lo que yo le repliqué: ‘Johnny, hiciste (la película) Sweeney Todd’, y me dijo: ‘ah sí, ya lo había olvidado’.





Esa grabación la hicimos en Berlín en el mismo estudio donde Bowie grabó la canción. Pensamos que sería lo más cool que podríamos hacer, porque estábamos en Berlín para un show y decidimos llegar antes de la fecha e ir al mismo estudio de Bowie a manera de un tributo. También Johnny era un buen amigo de Jim Carroll y por eso también se encuentra en el disco People Who Died, y esa también la canta él”, señaló Cooper.

“Va a ser divertido”

El próximo sábado Alice Cooper cerrará la primera edición del festival Domination México. Con este show —el cual viaja con toda la producción de su actual gira, Ol’ Black Eyes Is Back: Alice Cooper— el músico y su banda se presentarán por primera vez con toda su parafernalia en la Ciudad de México.





Va a ser muy divertido, el año pasado tocamos en Monterrey que estuvo increíble. Me parece que no he tocado en la Ciudad de México, es decir nunca he hecho un show grande allá, así que será muy especial, muchos de nuestros amigos estarán por allá tocando también y será muy divertido. Siempre nos vemos en los hoteles o cosas así. Kiss, por supuesto son amigos de hace mucho tiempo, así que seguramente nos la pasaremos muy bien.





Para esta presentación vamos a llevar la producción completa de Alice Cooper, la enfermera loca... todo lo que esperan que esté en un show de Alice Cooper, haremos todos los hits y una de las cosas más importantes para nosotros es que todos nuestros shows son muy teatrales, y para mí creo que en este momento tengo a la mejor banda del mundo de gira conmigo. Mi guitarrista principal, Nita Strauss, es una de las mejores guitarristas del mundo al igual que Glen Sobel, el baterista; tengo una banda increíble y no sólo radica en que sean buenos músicos, sino en que nos hemos convertido en muy buenos amigos, todos salimos y nos divertimos, no tenemos conflictos... nos llevamos muy bien”, dijo Cooper.









