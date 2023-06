Alista Alicia Keys musical sobre su vida

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Durante más de una década, Alicia Keys ha estado desarrollando, silenciosamente, un musical inspirado en su propia adolescencia turbulenta al crecer entre artistas en la ciudad de Nueva York. Ahora ese musical, Hell's Kitchen, está casi listo para el público, se presentará este otoño en el Public Theatre, la organización sin fines de lucro del centro donde nacieron A Chorus Line y Hamilton.

Será grande: tiene un elenco de 20 actores, el presupuesto más grande de cualquier espectáculo que The Public haya hecho y, por supuesto, música de Keys, cantante de R&B y pop que ha vendido decenas de millones de álbumes. El show contará con algunas de las canciones más conocidas de Keys, así como material nuevo que ha escrito para el musical.

"Este es mi orgullo y alegría", dijo Keys en una entrevista. "Este es un gran punto de inflexión en mi viaje".

Hell's Kitchen no rastrea con precisión los sucesos de la propia vida de Keys, pero hay fuertes paralelismos. Ambientada en la década de 1990, tiene lugar durante unos meses en la vida de Ali, de 17 años, quien está siendo criada por una madre soltera en Manhattan Plaza, complejo de viviendas donde muchos de los residentes son artistas; hay tensión familiar, exploración sexual y descubrimiento musical. A Ali, al igual que a Keys, la pasión por el piano la transforma.

Keys ha estado profundamente involucrada en el desarrollo del musical, y su propia productora tiene los derechos comerciales de la vida que el show tenga en el futuro. "No hay una página, no hay una hoja, no hay una palabra, no hay una canción, no hay una melodía, no hay nada que suceda en esta pieza que se mueva sin que yo esté completamente inmersa en ella y asegure su autenticidad", dijo Keys.

El musical fue idea de Keys, quien en 2011 seleccionó al dramaturgo Kristoffer Diaz (The Elaborate Entrance of Chad Deity) para escribir su libreto; en 2018, los dos le pidieron a Michael Greif (Rent) que se uniera al proyecto como director, y Greif lo presentó al Public Theatre.

"Se trata en gran medida de una mujer joven que prueba los límites", dijo Greif. "Es una historia sobre una serie de colisiones que tiene con personas muy importantes en su vida cuando tiene 17 años, y cómo esas colisiones afectan a la persona en la que se convertiría".

Los primeras presentaciones de Hell's Kitchen están programadas para comenzar el 24 de octubre, y el estreno, el 19 de noviembre. Una actriz emergente llamada Maleah Joi Moon interpretará a Ali; su madre será Shoshana Bean (Wicked), y su alejado padre, Brandon Victor Dixon (Hamilton); Camille A. Brown es la coreógrafa.