Alista Drake Bell libro que narrará los altibajos de su vida

CDMX.- Desde que saltó a la fama por el programa juvenil Drake & Josh, a Drake Bell lo han perseguido escándalos y rumores: se declaró culpable de abuso de una menor, se divorció de la actriz Janet Von Schmeling (con quien procreó a su hijo Jeremy), dijo que estaba en bancarrota y fue señalado como "desaparecido" por no responder a su teléfono un día.

Ante estas situaciones, críticas, especulaciones y malos entendidos, el actor y cantante decidió revelar sus propias versiones en el libro "I Found a Way", que describió como una catarsis necesaria para su yo interno y que espera tener listo el próximo año.

"He estado escribiéndolo ya por un tiempo. Es muy terapéutico y catártico sacarlo todo; los recuerdos que van regresando. Es una historia de tragedia y triunfo. Una montaña rusa que te lleva a navegar por distintas emociones, sobre Hollywood, el entretenimiento, los medios", compartió el también productor de 37 años en entrevista.

"Creo que los lectores quedarán intrigados e impactados de que van a conocer una parte de mí de la que nunca han escuchado y de la que nunca he hablado", agregó, en tono serio y formal, sobre el tema.

El intérprete de "Hollywood Girl" y "Highway to Nowhere" acudió a la Ciudad de México para hablar de su próximo disco Non-Stop Flight y de los conciertos que dará en la República Mexicana, además de lo que ha vivido en los últimos meses y que lo han proyectado como un fenómeno mediático.

"Hay muchos capítulos en los que he trabajado que son muy dolorosos, pero sé que mucho de este proceso me permite aliviarme de cosas con las que he cargado por tanto tiempo", precisó la estrella.

Él se llama a sí mismo Drake Campana, porque tiene una relación muy estrecha con México, y comentó que retornar al País para conversar con gente que lo quiere y reencontrarse con sus fans siempre ha sido un apapacho para él.

Sobre todo porque el pasado mes de abril nadie supo de su paradero durante 24 horas, y luego de una alerta policíaca que lo reportó como desaparecido, preocupó a sus seguidores y familiares más cercanos.

"Estaba en un momento muy emocional, como sucede con muchas personas, y estaba teniendo muchas conversaciones con mi familia. Desafortunadamente, dejé el celular en el auto. Mi familia no me encontraba, estaban preocupados, hubo muchos malos entendidos de dónde estaba. Salieron las noticias, se hizo una espiral de información y se hizo más grande de lo que era", recalcó el músico sobre el incidente.

Para promover su nueva placa, Drake Bell alista la gira Non-Stop Flight Tour, que tiene fechas confirmadas en México para la Sala Forum de Puebla (10 de agosto), el Auditorio BB de CDMX (11), el Teatro de la Ciudad en Querétaro (18), el C3 Stage de Guadalajara (19), el Cine Curto de Mexicali (el 25) y el Auditorio Río 70 de Monterrey (26).

"Todo está bien ahora, estoy más determinado que nunca, más emocionado que nunca; me emociona estar de regreso, presentarme.

"El disco nuevo tiene entre 14 y 16 canciones, y en el concierto estaremos presentando muchas de ellas. Algunas que ya saben, como 'Fuego Lento', 'Diosa', 'Found the Way', 'Makes Me Happy' (ambas del show de Nickelodeon que lo lanzó a la fama). Y muchas favoritas de los fans. Incluí 'La Camisa Negra', de Juanes, en el nuevo álbum".