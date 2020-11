Alista 'La Roca' reboot de 'El Rey Escorpión'

Reforma

Ciudad de México.- El Rey Escorpión, estrenada en 2002, fue uno de los primeros papeles protagónicos de Dwayne Johnson. Ahora Universal Pictures prepara un reboot de la cinta, que contará con el actor como productor.

De acuerdo con el portal Deadline, es poco probable que Johnson participe como intérprete debido a su apretada agenda. Sin embargo, la publicación señala que es posible que la estrella sí aparezca en futuros proyectos de la franquicia.

La nueva entrega estará escrita por Jonathan Herman (Letras Explícitas) y contará con Dany Garcia de Seven Bucks Productions como productor.

"El Rey Escorpión fue mi primer papel en la gran pantalla y me siento honrado y emocionado de reimaginar y entregar esta mitología genial a toda una nueva generación", dijo Johnson en un comunicado.

"No habría tenido la carrera que tengo de no haber sido por El Rey Escorpión y estoy encantado de que en Seven Bucks Productions podamos ayudar a crear esas mismas oportunidades para otros actores que trabajan duro hoy en día. Creo que Jonathan Herman trabajará duro para ofrecer un guion fantástico para nuestra audiencia global", agregó.

El Rey Escorpión, spin-off de La Momia, fue todo un éxito de taquilla y recaudó 178.9 millones de dólares en todo el mundo. La película se convirtió en una saga y tuvo cuatro entregas más. La última de ellas, El libro de las Almas, se estrenó en 2018.

La trama se sitúa en el Antiguo Egipto, 5 mil años antes de los eventos de La Momia, y narra la historia del villano Mathayus hasta su transformación en el Rey Escorpión.