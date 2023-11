Alista Saxon concierto de heavy metal en la ciudad

Chihuahua, Chih.- La legendaria banda de heavy metal Saxon, está de gira en México y Chihuahua es una ciudad elegida para presentarse. Será el 1 de diciembre en el salón Pistoleros, los boletos ya están disponibles.

La agrupación está a punto de cumplir 50 años ininterrumpidos en su carrera musical, y presentarán en esta ciudad su gira titulada “Sieze the day”, así lo anunció Biff Byford, vocalista fundador de la agrupación en entrevista exclusiva para El Diario, quien dijo que llegan el 1 de diciembre al salón Pistoleros.

La banda presentó este año su disco llamado “More inspirations”; por lo tanto, compartió cómo lo ha recibido el público.

“Al público parece que le agrada, tiene muchas transmisiones, reproducciones y ventas. Es gratificante que la gente tenga en cuenta quién nos influyó en nuestros primeros años”, dijo

‘More inspirations’ es un álbum que presenta con versiones del estilo de Saxon, no obstante, incluye temas como Detroit Rock City de Kiss, Man on the Silver Mountain de Rainbow, From the inside de Alice Cooper y otros. Este álbum es su segundo disco de covers en la carrera de la banda.

Tras mucho tiempo, están de vuelta en México y Latinoamérica, por lo que comentó qué expectativas tienen de esta gira.

“Con la esperanza de que sea especial, aún estamos en la gira mundial “Seize the day”, por lo que estaremos tocando en vivo algunas de las nuevas canciones y todos los grandes éxitos”, indicó.

En cuanto a las giras anteriores que han realizado por en este país, en particular la del año 2000; titulada “Metalhead México”, el vocalista y fundador de Saxon comentó que en aquella ocasión recorrieron el país en un autobús turístico mexicano.

“Buenos recuerdos de conocer gente, aunque el autobús no fue muy cómodo, pero fue una gran experiencia”, dijo.

Es importante destacar que, como resultado de la gira, los ingleses experimentaron una serie de acontecimientos que desencadenaron en la composición de una canción titulada “Running for the border” y en la se menciona el estado de Chihuahua. Biff aclaró que el tema no se encuentra incluido en la

lista de canciones que se presentaran el 1 de diciembre.

¿Cómo ve Biff Byford la escena del rock y metal actual?

“Creo que es difícil para las bandas nuevas tener un descanso, pero a veces sucede”, aseveró.

Lo que viene para Saxon “El próximo saldremos con el nuevo disco con Judas Priest y la gira del 2024 ya está anunciada en nuestras redes sociales”, puntualizó.