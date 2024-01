Alista Susana Alexander su retiro de los escenarios

Agencia Reforma

Ciudad de México.- En sus 80 años de vida y 73 de carrera artística, Susana Alexander ha trabajado tanto para hacer cosas bellas que está totalmente satisfecha y cuando piensa qué le falta por hacer, sólo le viene una cosa a la mente: morir.

Durante su gran fiesta de cumpleaños el pasado 3 de julio, la animosa actriz por fin sintió el peso de la edad y esto le sirvió para darse cuenta que en lo que le resta de vida quiere cambiar de prioridades, por lo que se despedirá de las absorbentes temporadas teatrales.

"Son muchos años y me quedan muy pocos de vida, ese tiempo lo quiero aprovechar para estar tranquila. Estoy cansada. De pronto estos 80 años me cayeron encima finalmente y me sentí cansada, tengo que vivir de otra manera, no puedo seguir.

"Lo que quiero es irme a sentar, leer tranquilamente en mi casa con mis perros, visitar a mi hija en Mérida, visitar a mi hijo en Kansas. Me niego a ser la que siempre no está en todas las fiestas de mi familia. Los cumpleaños y todo lo celebran los sábados y domingos, pero yo soy la eterna ausente", detalló en entrevista.

Casi toda su vida, Alexander ha estado dedicada a su oficio: inició a los siete años en la televisión, impulsada por su madre, Brígida Alexander, y en 1960 realizó su primera obra, Variaciones Para Cinco Dedos, a lo que siguieron telenovelas como La Madrastra y Chucho el Roto.

Ha sido productora de la mayoría de sus obras, que son más de 100. Estudió Dirección Teatral en Inglaterra, brilló en el Festival de Teatro en Edimburgo y recorrió México (en grandes escenarios y frente a maestros en escuelas Normales).

Incluso en la pandemia, cuando los teatros cerraron, ella se hizo llamar la "Reina del Streaming" y se adaptó a dar funciones en línea.

El septiembre pasado Suzanne Ellen Rose Alexander Katz y Kauffman, su nombre completo, terminó la temporada de Si Te Mueres... ¡Te Mato!, junto a Azela Robinson, que fue tan exitosa que se extendió por meses, lo que le dejó claro que debía preparar su gran adiós.

La obra que eligió para ese fin es La Velocidad del Otoño, sobre una octogenaria plena y feliz en su departamento, quien deberá enfrentar a sus hijos cuando estos, con la convicción de que no puede valerse por sí misma, quieran llevarla a otro lugar.

"Cuando el teatro esté lleno le estaré prestando voz a las personas de mi edad, a esas mujeres y señores que los hijos creen que pueden decidir sobre su vida y no es así. Uno no es un niño, es un adulto y sabe lo que quiere y lo que puede.

"Pueden hacer de cuenta que yo escribí la obra. Va a venir mi hijo Julián a ver un ensayo y sé que va a ser muy fuerte para él porque en la obra parece que estamos hablando él y yo. Mi personaje dice: 'Yo quiero morirme aquí en mi departamento, no en una casa de asilo ni nada' y yo lo pienso igual", remarcó.

La protagonista de la película El Cumple de la Abuela está en ensayos junto a Fernando Canek Ciangherotti para estrenar el 17 de febrero, en el Teatro Rafael Solana del Centro Cultural y Social Veracruzano, en la CDMX.

A la actriz le encantaría durar con su montaje todo el año para después irse a encontrar paz en su casa de Morelos con sus 14 perros, entre los que cuenta a Canelita, Lola y Snoopy. A ellos añade un par de entenados, que no entran a su casa porque son de su vecino, pero ella los cuida y hasta los vacuna.

LE LLUEVEN OFERTAS

Susana Alexander encuentra casi irónico que ahora que se plantea el retiro, le han llovido ofertas, por lo que también está en su panorama grabar una telenovela, una serie y deja su agenda abierta para contrataciones de sus shows unipersonales.

Planes para los años venideros tiene, pero a la actriz se horroriza de pensar que le resta demasiado tiempo.

"(Querer vivir) por mucho tiempo, no, o tendré que seguir trabajando. Tengo que mantener a mis perros, entonces como no soy millonaria, eso es una amenaza", concluyó.

SE SUMERGIRÁ EN LOS LIBROS

En particular, a Alexander le emociona imaginar los libros que podría leer. Más que volver sobre las páginas que ya recorrió, prefiere llegar a letras nuevas, como "La Nieta", la obra que terminó recientemente.

"Me encanta ir a las librerías y salir con cinco o seis libros. Son como amantes, los pongo al ladito de mi cama, en el buró, y ahí me están esperando para la noche, cuando nos vamos a echar nuestro round. Y en el día cuando no trabajo, también. Me encanta leer en la cama y soy de bufete, no tengo nada favorito".