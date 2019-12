Alistan otro reboot de 'Power Rangers'

Ciudad de México.- .- Paramount Pictures realizará un nuevo reboot fílmico de la serie Power Rangers, el cual podría ser dirigido por Jonathan Entwistle, creador de la serie de Netflix The End of the F***ing World, reportó The Hollywood Reporter.

El largometraje, que tendrá un guión de Patrick Burleigh (Peter Rabbit 2: The Runaway), seguirá a un grupo de adolescentes quienes viajarán en el tiempo a los años 90, y deberán encontrar una manera de regresar a su presente.

Hasbro, empresa que compró los derechos de la franquicia, originarios de Haim Saban, en 2018, producirá el largometraje a través de su firma Allspark Pictures.

En 2017, Lionsgate y Saban lanzaron su propio reboot de la historia, que fue un fracaso en taquilla ya que sólo recaudó 142 millones de dólares a nivel global y tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares.

Por el momento se desconocen más detalles sobre el proyecto así como su tentativa fecha de estreno.