Alivia Michelle Rodríguez ansiedad con comedia

CDMX.- Michelle Rodríguez ha dejado claro su dominio en la comedia con papeles en la serie 40 y 20 y la película Mirreyes contra Godínez, pero la actriz ahora hará reír con su propia rutina de stand up.

"A diferencia de una ficción, estoy hablando a título personal y tengo la oportunidad de decir cosas que pienso, es una gran oportunidad de hablarle al mundo. Cuando sabes que eres escuchado, es una responsabilidad, pero también algo muy padre.

"Mi hermano Manu NNa habla de lo que quiere su corazón y eso me encanta, además habrá quien lo juzgue, pero hay quien lo ama y eso es un gol. Sobre todo me parece brutal la gente que está hablando e iniciando cosas que nos hacen reír y reflexionar", detalló Rodríguez.

En momentos tensos, la actriz tiene cierta facilidad para aliviar su ansiedad con la comedia, por lo que su show No Me Gustan las Etiquetas, que presenta este sábado a las 22:00 horas en el Hotel Fiesta Americana Reforma, incluirá observaciones divertidas al respecto.

i eligió ese título para su rutina se debe a que ella se ha enfocado en no aceptar las opiniones que otros tengan de ella y que la puedan limitar.

"Literalmente las etiquetas son como una talla y puedo decir que en esa no me encuentro. Las etiquetas son algo que la sociedad se encarga de ponernos y nosotros nos encargamos de asumirlas y de vestirlas. He aprendido que hay etiquetas donde no quiero participar y otras que sí me quiero poner.

"Me libro presentándome tal como soy: esto es lo que hay, esto es lo que yo ofrezco, es mi trabajo, mi talento, mi voz y mi discurso, mi manera de ser y vestir. Alguna vez mi hermano Manu NNa me dijo que tu manera de ser, de vestir, de hablar, también es un discurso. Intento ser mi propio discurso", expresó.

Con su comedia ha sabido vetar al machismo, pues no crea ni genera chistes que remarquen detalles que le disgustan en la sociedad.

También su público ha sido receptivo a los cambios, pues Rodríguez destaca que cuando cuenta chistes que son agresivos con ella misma, ya no tiene buena respuesta, lo que le permite jubilar comentarios donde se dice "la gordita".